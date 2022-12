E-commerce dąży do uproszczenia procesu zakupowego

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

Rynek e-commerce zmienił się i tak naprawdę ciągle zmienia. Pamiętam, że gdy w 2005 roku wybierałam na wydziale informatyki specjalizację „e-biznes”, nikt łącznie ze mną, młodą studentką, nie do końca wiedział o co w tym pojęciu tak naprawdę chodzi. Pamiętam, że wykładowcy wciąż odwoływali się do Australii, ale prezentowane pojęcia takie jak e-commerce, e-learning były dla nas równie odległe jak Australia. Obecnie, po okresie pandemii, gdy zostaliśmy zamknięci w naszych domach, wszystkie dziedziny e-biznesu znają z praktyki, nawet najmłodsi, co znacznie przyspieszyło rozwój rynku e-commerce. Można znaleźć informację, że już 80% społeczeństwa kupuje w internecie.

Sklep internetowy ideau.pl postał w 2017 roku i od początku, jako producent naturalnej wody mineralnej postawialiśmy na ten kanał dystrybucji naszego produktu. W naszym odczuciu z uwagi na specyfikę produktu – woda alkaliczna z podwyższoną zawartością tlenu, bardzo ważne było, by potencjalny klient, po zapoznaniu się na stronie internetowej z właściwościami wody ID’EAU, mógł ją od razu kupić. Od początku postawiliśmy na trend, który zauważyliśmy, że później stał się popularny – dostawa pod drzwi w 24 godziny od momentu płatności.

Udostępniliśmy także naszym klientom trzy formy płatności – płatności online, pobranie i przelew tradycyjny, jednak obecnie w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych stałych klientów oraz śledząc trendy pracujemy nad funkcjonalnością umożliwiającą zapisywanie danych karty kredytowej, co przy naszym produkcie, gdy zakupy są powtarzalne co pewien okres, będzie znacznym ułatwieniem.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Największym obecnie wyzwaniem dla nas jest dotarcie do nowych klientów - mamy stałych klientów, którzy dzwonią do nas i mówią, że inna woda już im nie smakuje, co bardzo nas cieszy, ale zgodnie z naszą misją – chcemy by jak najwięcej osób poznało ID’EAU i wprowadziło pozytywne zmiany w swoim życiu, a najłatwiej zacząć od wody. Wyzwaniem na dziś jest też utrzymanie ceny naszego produktu, przy rosnących kosztach produkcji oraz transportu.

Jakie technologie są wykorzystywane przez Pani firmę do rozwoju branży e-commerce?

Obecnie jak już wspomniałam, pracujemy nad wprowadzeniem możliwości zapisania danych karty kredytowej, co wiąże się z kolejnym udogodnieniem, które będzie w naszym sklepie – abonament, ale po szczegóły zapraszam już w styczniu na naszą stronę internetową. Dodatkowo już jakiś czas temu zauważyliśmy, że wersje mobilne sklepów internetowych są dużo częściej wykorzystywane w procesie zakupowym, więc czytelnikom, którzy myślą o założeniu swojego sklepu internetowego radzę, by nie zapominali o wersji mobilnej.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

Nie nam to oceniać, jednak jak zawsze wszystko zależy od pieniędzy, które zostaną zainwestowane na marketing. W branży e-commerce jest ważne, żeby się odpowiednio zareklamować i dotrzeć do osób potencjalnie zainteresowanych naszym produktem/usługą. Jak wiadomo w internecie mamy narzędzie czy to w mediach społecznościowych, czy w Google, które znacznie nam to ułatwiają.

Jak postrzega Pani przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

W naszym odczuciu rynek e-commerce, już na zawsze pozostanie najprężniejszym rynkiem sprzedaży. Prawdopodobnie, gdy w okres produkcyjny wejdzie obecna młodzież, która „urodziła się z telefonem w ręku”, może nawet zastąpić tradycyjny handel.

Tak jak już wspominaliśmy, pewnie głównym trendem będzie uproszczenie procesu zakupowego przez np. aplikacje mobilne, a na najbliższy czas, ze względu na kryzys - odroczona płatność i zakupy na raty.

W czym dostrzegają Państwo konkurencyjność swojego sklepu?

W naszym przypadku to przede wszystkim produkt - woda mineralna funkcjonalna, alkaliczna, z podwyższoną zawartością tlenu. Jako producent oferujemy nasz produkt bez pośredników, tym samym klient ma gwarancję odpowiedniej ceny do jakości.

Jak wygląda ewentualna polityka zwrotów?

Jak w większości sklepów internetowych, termin zwrotu, który gwarantuje ustawa.

Co może być trudne do uwierzenia, od 2017 roku jeszcze nie mieliśmy zwrotu, a na palcach jednej ręki możemy policzyć paczki, które zostały zamówione za pobraniem i nieodebrane.

Skąd pomysł na sprzedaż wody przez internet? Rozumiem, że jest to opłacalne. W czym tkwi więc fenomen Pani produktu?

Ważne było dla nas, żeby klient, gdy dowie się o naszym produkcie, miał od razu miejsce gdzie może go kupić. Istotą naszej wody ID'EAU jest wysoka jakość, na którą stawiamy. Wysoka jakość wody, opakowań, produkcji, dostaw jak i oczywiście obsługi. Łatwiej kontrolować te założenia przy sprzedaży e-commerce. Z drugiej strony istotą jest wygoda klienta - dostarczamy wodę kurierem lub dostawą własną pod drzwi, więc klienci nie muszą dźwigać ciężkich paczek, robiąc zapas na dłuższy czas.

A na czym polega fenomen ID’EAU? Proponuję wejść na naszą stronę internetową oraz przeczytać o jej właściwościach