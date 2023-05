E-commerce dla małych firm: jak pokonać bariery i wejść na nowe rynki?

Polska branża e-commerce była dotknięta recesją na skutek pandemii, ale obecnie sytuacja zaczyna się poprawiać, a polskie firmy potrzebują pomocy w rozwijaniu swojego biznesu za granicą.

Platforma cross-border.pl stworzona przez Polską Izbę Handlu i dostępna od 5 czerwca, pomoże polskim małym przedsiębiorcom wejść na kolejne rynki zagraniczne i pokonać bariery, w tym "barierę psychologiczną" i "barierę IT", które utrudniają ekspansję.

Ekspansja zagraniczna staje się coraz ważniejsza dla polskich firm, zwłaszcza w kontekście pandemii i konfliktów zbrojnych, wymagając świadomego podejścia do finansów i narzędzi, a także identyfikacji barier i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań, jak corss-border.pl, przy zachowaniu optymizmu i pragmatyzmu.

Kryzys w polskim e-commerce trwał rok, a ekspansja za granicę to wyzwanie

Ostatni rok był trudny dla polskiego e-commerce, podobnie jak w całym świecie, ze względu na postpandemiczny czas, który spowodował recesję w branży trwającą około 9-12 miesięcy. Zdaniem Damiana Wiszowatego, CEO firmy Gonito, była to pierwsza taka sytuacja od 25 lat, czyli od czasów, gdy zaczęło działać e-commerce w Polsce. Obecnie sytuacja zaczyna się poprawiać i wracamy do pewnej normalności. Okres koniunktury dla e-commerce wynikał z dobrobytu, jaki przyniosła epidemia.

Jednocześnie, Grzegorz Oszast z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu mówi, że tylko 4 proc. polskich firm zajmuje się e-handlem za granicą, mimo że Polska odnotowała obrót 27 miliardów euro w e-commerce za granicą. Polska jest na 4. miejscu od końca w Europie pod względem ekspansji, a wiele polskich firm boi się wyjść na rynek międzynarodowy. Jedną z barier jest brak umiejętności językowych, mimo że 50 proc. Polaków zna obce języki. Oszast zwraca uwagę, że pomoc w budowaniu strategii międzynarodowych, jak np. Akademia prowadzona przez Amazona lub kompleksowa pomoc od PAIiH, może pomóc polskim przedsiębiorcom wychodzić naprzeciw ekspansji i rozwijać swoje biznesy za granicą. Ostatecznie, celem organizacji, w której pracuje Oszast, jest pomaganie polskim przedsiębiorcom wychodzić naprzeciw ekspansji i wspieranie ich w tym procesie.

cross-border.pl odpowiedzią na bariery polskiego e-commerce

Karolina Opielewicz, członkini zarządu i zastępca dyrektora generalnego Polskiej Izby Handlu, podkreślała, że rok temu dyskutowano na temat barier, które utrudniają ekspansję polskich przedsiębiorców za granicę. Teraz natomiast intensywnie pracowano nad stworzeniem narzędzi, które pomogą pokonać te bariery. Odpowiedzią na te potrzeby będzie platforma cross-border.pl, która będzie dostępna od 5 czerwca. Na tej platformie przedsiębiorcy będą mieli dostęp do nowoczesnych narzędzi, takich jak audyt eksportowy, który pomoże przygotować się i zdecydować na ekspansję zagraniczną, a także wyszukiwarka marketplace, która pozwoli na znalezienie odpowiednich przestrzeni do sprzedaży w internecie. To narzędzie pomoże małym przedsiębiorcom wejść na kolejne rynki zagraniczne i pomóc w pokonaniu barier, z którymi jeszcze się zmagają. Polska Izba Handlu chce dobrze zidentyfikować te trudności, aby móc szukać pomocy u ekspertów. Innym dostępnym narzędziem jest mapa rynków.

Dodatkowo, Damian Wiszowaty, CEO Gonito, zwraca uwagę na dwie dodatkowe bariery, które utrudniają przedsiębiorcom ekspansję. Jedną z nich jest "bariera psychologiczna", wynikająca z lęku i niepewności, związanych między innymi z Urzędem Skarbowym. Gonito postanowiło temu zaradzić poprzez złamanie bariery edukacyjnej, pomagając przedsiębiorcom zdobyć wiedzę i pewność siebie. Drugą barierą jest "bariera IT", która nadal pozostaje jednym z głównych problemów, z którym borykają się przedsiębiorcy podczas ekspansji zagranicznej.

Wypowiedź Tomasza Ciąpły, prezesa zarządu G8 Spółka Akcyjna, pokazuje, że ekspansja zagraniczna dla polskich marek odzieżowych może być trudnym wyzwaniem. Jednym z głównych problemów jest brak specjalistów w tej dziedzinie, którzy by pomogli w dokonywaniu ekspansji na rynki międzynarodowe. Ponadto, w kontekście konkurencji, istotny jest odpowiedni poziom marży, który często bywa niewystarczający w przypadku mniejszych firm. Dlatego też, budowanie marki i zdobycie rynku w kraju staje się często pierwszym krokiem przed podjęciem działań na arenie międzynarodowej.

Przedsiębiorcy o ekspansji zagranicznej: liczenie, skalowanie i identyfikacja problemów

- Bardzo istotną kwestią jest liczenie. Musieliśmy się zmierzyć z covidem oraz wojną na Ukrainie. Zmusiło to nas do świadomości marży i finansów. Każda firma musi zadać sobie pytanie o to, jakich narzędzi chce użyć do ekspansji zagranicznej. Musimy działać trochę inaczej. Dla małych firm to nie jest takie trudne w realizacji. Problemy powstają, gdy chcemy skalować duże przedsiębiorstwa. Wówczas musimy się zastanawiać, czy chcemy budować to wewnątrz firmy, czy skorzystać z pomocy zewnętrznej. E-commerce wydaje się łatwy pozornie. Być może lepiej iść w kierunku zewnętrznego wsparcia" - mówi Aleksy Lisowski.

- Schodzimy ze wzgórza trudności i lęków. Powinien w nas przeważać optymizm i dobrać odpowiedziniaą skalę działalności. Należy rozsądnie rozpoznać kanały sprzedaży jak również w jakim modelu chcielibyśmy się pojawić" - dodaje Lisowski.

Karolina Opielewicz skupiła się na potrzebie identyfikacji barier dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać się za granicą. Opielewicz zauważa, że potrzeba pokazania możliwości eksportowych, a projekt corss-border.pl ma na celu udostępnienie nowatorskich narzędzi do wyszukiwania marketplace'ów oraz innych informacji pomocnych w rozwijaniu działalności zagranicznej. Wersja beta projektu zostanie przedstawiona 5 czerwca, a dalsze prace będą kontynuowane w celu ulepszania portalu.

Grzegorz Oszast, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, zwraca uwagę na konieczność dotarcia do umysłu przedsiębiorców, aby fajne rozwiązania nie pozostały bez echa. Wskazuje, że większe firmy mają już większą świadomość biznesową i kulturę korporacyjną, ale istnieje duża grupa firm, która jeszcze nie zdaje sobie sprawy z potencjału ekspansji zagranicznej. Oszast podkreśla, że determinacja i zasoby są kluczowe, ale warto też myśleć o wejściu na wszystkie rynki od razu. W kontekście polskiej gospodarki Oszast widzi potencjał w jakości oferowanych produktów, co kojarzy się z Polską na innych rynkach. W jego opinii Polacy są na progu tzw. tygrysiego skoku w zakresie jakości, co może pomóc w zdobyciu większej pozycji na międzynarodowych rynkach.