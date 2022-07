E-commerce głównym najemcą magazynów na Dolnym Śląsku

Dolny Śląsk jest czwartym rynkiem magazynowym w Polsce, z łącznymi zasobami prawie 3,15 mln mkw., czyli ponad 12 proc. całkowitej nowoczesnej powierzchni przemysłowo-magazynowej w kraju.

O atrakcyjności regionu świadczą zarówno wysoka aktywność deweloperów działających na tym rynku, jak i duże zainteresowanie zgłaszane przez najemców.

65 proc. powierzchni dla e-commerce oraz 3PL

W ubiegłym roku Dolny Śląsk, podobnie jak i cała Polska, odnotował bardzo wysoką aktywność najemców. Rekordowym wynikiem było wynajęcie w regionie ponad 1 mln mkw. nowoczesnej powierzchni przemysłowo-magazynowej, co oznacza prawie stuprocentowy wzrost w porównaniu ze średniorocznym popytem odnotowywanym w latach 2016-2020. Jak podaje Newmark Polska, w pierwszym kwartale tego roku najemcy podpisali umowy na kolejne 75 tys. mkw.

– Umiarkowany popyt odnotowany na Dolnym Śląsku w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku można tłumaczyć między innymi ograniczoną liczbą dużych (powyżej 10 tys. mkw.) wolnych modułów w istniejących halach, a na nowe magazyny trzeba poczekać. Dodatkowo wojna w Ukrainie oraz pogłębiające się zakłócenia łańcuchów dostaw przyczyniły się do wzrostu kosztów budowy oraz pośrednio również do podwyżki czynszów, co z kolei przekłada się na wydłużenie zarówno procesu inwestycyjnego, jak i negocjacji – mówi Agnieszka Giermakowska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa w Newmark Polska.

Najbardziej aktywne w regionie w ostatnim okresie były firmy z sektorów e-commerce oraz 3PL, które w 2021 roku odpowiadały za 65 proc. całkowitego wolumenu popytu.

– W związku z podwyżkami czynszów za wynajem magazynów, część najemców nie zdecydowała się na relokację. Wolą wstrzymać się z podejmowaniem decyzji, zostając jeszcze przez jakiś czas w dotychczasowych lokalizacjach. W efekcie liczba renegocjacji rośnie, w pierwszym kwartale stanowiły aż 40 proc. wszystkich umów najmu zawartych w regionie, w porównaniu do 10% w 1 kw. 2021 roku – mówi Anna Domańska, Doradca w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych Newmark Polska. – Renegocjacje to trend, którego spodziewamy się w całej Polsce, nie tylko ze względu na koszty, ale również mniejszą liczbę rozpoczynanych inwestycji. Co nie zmienia faktu, że w niektórych przypadkach pozostanie w obecnym budynku może okazać się również korzystniejsze kosztowo – wyjaśnia ekspertka.

Dwie trzecie magazynowych metrów powstaje we Wrocławiu

Na koniec pierwszego kwartału tego roku na Dolnym Śląsku do dyspozycji najemców pozostawało niecałe 100 tys. mkw. wolnej powierzchni magazynowej, co przekłada się na współczynnik pustostanów na dość niskim, 3,2-proc. poziomie. Jak wynika z analizy Newmark Polska, jest to nieznaczny wzrost w porównaniu z czwartym kwartałem (0,5 p.p.), ale znaczący spadek w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 roku (o 4 p.p.).