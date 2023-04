E-commerce musi szukać dodatkowych dochodów na rynkach zagranicznych

Jak kształtuje się sytuacja na rynku przesyłek w pierwszych miesiącach tego roku?

Michał Staręga: - O wyhamowywaniu polskiego rynku e-commerce dosyć głośno zaczęło się mówić już w zeszłym roku, wiele statystyk wskazywało na zwolnienie tempa w e-sprzedaży. Mimo to wciąż tysiące polskich firm jest uzależnionych od rodzimego rynku e-handlu, co w obecnym czasie będzie skutkowało mniejszymi przychodami. Część z nich zaczęła szukać dodatkowych źródeł dochodu oraz możliwości rozwinięcia swojej działalności na rynkach zagranicznych. Dywersyfikacja e-commerce na sąsiednie rynki była i nadal jest szansą na utrzymanie dotychczasowego poziomu sprzedaży, a nawet jej wzrost. Te firmy, które już w tamtym roku postawiły na międzynarodowy rozwój, z pewnością są zadowolone. Proporcje między sprzedażą krajową, a zagraniczną powoli zaczynają przelewać się na stronę rynków ościennych, gdzie m.in. nasi partnerzy realizują coraz to większe wolumeny e-sprzedaży. Szczególnie widać to na przykładzie Rumunii, Czech, Słowacji i krajów bałtyckich.

Klienci, oprócz jakości produktów i dogodnych form płatności, przy dokonywaniu zakupów przez internet zwracają uwagę na jakość dostawy. Jakiego typu usługi dominują? Czy różnimy się od innych krajów?

- Ciężko to określić jednym zdaniem, ponieważ w każdym kraju klienci mają inne preferencje dostaw. Jednak można śmiało powiedzieć, że od 2-3 lat sektor e-commerce idzie coraz chętniej w punkty odbioru, takie jak paczkomaty, placówki pocztowe, czy placówki partnerskie. Pozwala to na obniżenie kosztów logistycznych oraz w wielu przypadkach ułatwia odebranie przesyłki.

Jak w ten trend wpisuje się strategia Paxy?

- Nasza oferta mocno się rozszerza, jesteśmy obecni na 12 rynkach Europy, mamy prawie 60 różnych usług kurierskich - od dostawy do domu, po paczkomaty, poczty i punkty partnerskie. Wszystkie usługi i możliwości z nimi związane, znajdują się w naszym autorskim systemie kurierskim Paxy, który można połączyć ze sklepem internetowym za pomocą jednego API. Dzięki transparentności i szybkości działania, w zeszłym roku zanotowaliśmy dużą liczbę nowych klientów rozpoczynających z nami wysyłkę za granicę, co zaowocowało wzrostem przychodów w I kwartale 2023 o 45% względem tego samego okresu w poprzednim roku.

Jakie są prognozy na drugą połowę 2023 roku dla rynku przesyłek?

- Myślę, że nadal będzie postępował wzrost przesyłek na rynki zagraniczne, coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z tego, że aby nie cofać się w rozwoju, trzeba iść do przodu. Obecnie na rynku jest dostępna cała masa narzędzi ułatwiających sprzedaż zagraniczną, wiedza w tej tematyce również jest ogólnodostępna, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić to dobrze i zakończyć ekspansję sukcesem. Nasz podstawowy biznes to logistyka cross border dla branży e-commerce, jednak mimo to dzielimy się swoimi doświadczeniami i dajemy spore wsparcie naszym klientom i partnerom podczas pierwszych kroków na nowym rynku.