E-commerce nie jest już główną siłą napęową rynku magazynów

W najbliższych latach wysoki popyt na magazyny się utrzyma, choć nie będzie generowany tak mocno przez e-commerce a raczej inne sektory, jak produkcja czy automotive.

Nowa powierzchnia będzie rosła wolniej, na co wpłynie deficyt materiałów budowlanych i pracowników.

- W ostatnich latach magazyny przeżywają okres nieustającego wzrostu, który pandemia przyspieszyła ze względu na skokowy wzrost zapotrzebowania ze strony e-commerce. Tylko do połowy tego roku przybyło 2,2 mln mkw., a drugie tyle jest w budowie. Podobnie jak inne sektory, rynek magazynowy zmaga się z globalnymi problemami, takimi jak zaburzenia w łańcuchach dostaw, wysoka inflacja i rosnące koszty budowy. Wyższe są także ceny eksploatacji, w tym przede wszystkim energia i gaz. Wyzwaniem pozostają problemy z dostępnością i cenami gruntów pod magazyny oraz nowe regulacje związane z ochroną środowiska. Mimo to rynek dalej będzie się rozwijał, choć podaż wyhamuje – mówi Beata Hryniewska, szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych w CBRE.

Magazyny będą rosły wolniej

W pierwszym półroczu 2022 r. powierzchnia magazynowa w Polsce przekroczyła 26,1 mln mkw. To o 20 proc. więcej w porównaniu rok do roku. W budowie pozostaje 4,4 mln mkw., co oznacza wzrost o 31 proc. r/r. Ochłodzenie gospodarki, z którym mamy do czynienia, nie pozostanie jednak na razie bez wpływu na sytuację w magazynach. Deweloperzy, którzy działają w otoczeniu niepewności, nie są skłonni do ryzyka. Dlatego nie będą powstawały budowy spekulacyjne, co uszczupli zasoby dostępnej powierzchni magazynowej. Na decyzje deweloperów w zakresie powstawania nowych budynków, oprócz niepewności, wpływają również deficyty materiałów budowlanych oraz brak pracowników. Ten drugi problem potęguje wojna w Ukrainie, bo do Polski nie przyjeżdżają mężczyźni, którzy wcześniej masowo zasilali sektor budowlany.

Popyt na magazyny nie spadnie

Popyt na magazyny w pierwszej połowie 2022 r. wyniósł 3,5 mln mkw. i w kolejnych kwartałach utrzyma się na wysokim poziomie. Widoczne jest jednak wyhamowanie zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe ze strony sektora e-commerce. Jest to jednak wyrównywane przez rosnącą liczbę zapytań ze strony firm produkcyjnych oraz automotive.

Aktualnie pustostany są na rekordowo niskim poziomie i wynoszą 3,2 proc., zatem o 2,4 pp. mniej niż rok wcześniej. Co więcej, z 4,4 mln mkw. budowanych magazynów już 2,1 mln mkw. jest wynajęte.