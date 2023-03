E-commerce pędzi na diabelskim młynie zmian

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

W 2020 roku pandemia Covid-19 wywołała ogromny wzrost sprzedaży online, zwiększając liczbę konsumentów dokonujących zakupów internetowych. Jednym z trendów, który zyskuje na popularności w e-commerce, jest rosnąca usługa płatności odroczonych. Klienci chętniej korzystają z takich rozwiązań, aby móc dokonywać zakupów bez konieczności natychmiastowego regulowania rachunku. Jak wskazuje Krajowy Rejestr Długów, 68 proc. polskich konsumentów przyznaje, że korzysta z tych rozwiązań przy większych lub nagłych zakupach. W ten sposób płatności odroczone mogą jeszcze bardziej przyczynić się do zwiększenia sprzedaży w kolejnych latach.

Kolejnym ważnym trendem, który wprowadził rewolucyjne zmiany w e-commerce, jest wykorzystanie machine learningu. Dzięki tej technologii sklepy internetowe są w stanie zaoferować coraz bardziej spersonalizowane i zoptymalizowane dla klientów rozwiązania. Poprzez analizę zachowań zakupowych klientów, systemy wykorzystujące machine learning mogą rekomendować im produkty, które są dla nich jeszcze bardziej dopasowane, a to podnosi konwersję.

Rynek e-commerce w ostatnich latach przeszedł szereg zmian technologicznych, a firmy, które szybko wdrożyły nowe rozwiązania, zyskały przewagę konkurencyjną. Te zmiany na pewno będą miały wpływ na sposób, w jaki przedsiębiorstwa prowadzą swoją sprzedaż online, a te, które odkładają inwestycje w nowe technologie, mogą zacząć tracić na rynku e-commerce.

Jaka przyszłość czeka polski e-commerce?

Prognozy na przyszłość polskiego e-commerce są bardzo obiecujące. Według raportu PwC z lutego 2021 roku, w ciągu najbliższych 6 lat do 2027 rynek e-commerce w Polsce powinien wzrosnąć o ponad 100%, osiągając wartość ponad 187 miliardów złotych. Obrazuje to skalę w jakim ogromnym tempie podążamy.

W najbliższych latach przewidywany jest dalszy wzrost popularności zakupów online, a także rozwój technologii, które mają usprawniać e-commerce, takich jak sztuczna inteligencja, maszynowe uczenie się, czy coraz to bardziej inteligentniejsza automatyzacja procesów.

Warto też zwrócić uwagę na rosnącą świadomość konsumentów dotyczącą zakupów online, co zwiększa wymagania wobec sprzedawców i ich ofert. Ceny, jakość obsługi klienta oraz oferowane produkty stają się coraz ważniejsze dla konsumentów, a to wymusza na właścicielach e-commerce ciągłe doskonalenie swoich usług i asortymentu.

Podsumowując, przyszłość polskiego e-commerce wydaje się bardzo obiecująca, a wraz z oszałamiającą popularnością zakupów online i rozwijającymi się technologiami, polskie e-commersy mają wiele szans na rozwój i znaczące zwiększenie zysków.

Jakie technologie są u Państwa wykorzystywane do prowadzenia efektywnej sprzedaży w e-commerce?

Wybór odpowiedniej platformy e-commerce jest kluczowy do prowadzenia efektywnej sprzedaży online.

Opierając się o sprawdzone rozwiązanie takie jak Magento czy Shopware mamy tę pewność, że korzystamy z silnika, który jest dostosowany do szybko zmieniającego się rynku. Platformy te nie zawiodą nas także podczas prowadzenia akcji marketingowych, w których generowany ruch jest większy nawet o 6000% względem standardowego dnia. To szczególnie ważne dla branży D2C oraz prowadzonych na szeroką skalę akcji marketingowych.

Personalizacja jest kolejnym z kluczowych czynników skutecznego e-commerce, dlatego coraz więcej sklepów internetowych wykorzystuje ten system aby lepiej poznać swoich klientów i dostarczyć im bardziej dopasowane oferty. Systemy personalizacji pozwalają na analizę danych dotyczących zachowań klientów, takich jak preferencje zakupowe, nawyki zakupowe i wiele innych, aby móc dostarczać klientom spersonalizowane rekomendacje produktów, oferty specjalne i inne zachęty do zakupów.

Nie wolno też zapomnieć o procesach. Integracja z innymi systemami, takimi jak systemy logistyczne czy płatnicze, pozwalają na automatyzację procesów, co z kolei przyspiesza przetwarzanie zamówień, ułatwia zarządzanie magazynem i obniża koszty operacyjne. Z kolei automatyzacja procesów reklamacyjnych pozwala na szybkie rozwiązywanie problemów klientów oraz budowanie zaufania do marki, co zwiększa lojalność klientów i wpływa na pozytywny wizerunek marki. W rezultacie, integracja z innymi systemami i automatyzacja procesów mogą pomóc e-commerce w osiąganiu większej wydajności i skuteczności, a także poprawić doświadczenie klienta i zwiększyć satysfakcję klientów.

Chatboty są coraz częściej stosowane w e-commerce, zwłaszcza dla sektora D2C. Automatyczne systemy obsługi klienta pozwalają na szybką, ale i spersonalizowaną odpowiedź na najczęściej zadawane pytania klientów oraz na prowadzenie efektywnych kampanii marketingowych.

Warto zaznaczyć, że technologie wykorzystywane w e-commerce nieustannie się rozwijają, a nowe narzędzia i rozwiązania pojawiają się na rynku w zaskakującym tempie. Dlatego też istotne jest ciągłe śledzenie trendów i dostosowywanie swojego sklepu internetowego do potrzeb klientów oraz zmieniających się wymagań rynku.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

Oczywiście, że nowe przedsiębiorstwa mają szansę na sukces w branży e-commerce, mimo już istniejącej dużej konkurencji na rynku. Jednym z kluczowych elementów jest oferowanie unikalnej oferty produktowej, która wyróżni nową firmę spośród innych. Przykładem mogą być produkty lub usługi, których jeszcze nikt nie oferuje na rynku lub takie, które są lepsze pod względem jakości lub ceny.

Jednak sama oferta produktowa to nie wszystko. Dobre doświadczenia użytkownika, takie jak łatwość nawigacji i szybkość ładowania strony, to także istotny czynnik, który przyciągnie klientów i zachęci ich do powrotu. Warto również inwestować w promocję i reklamę czy chociażby wykorzystanie mediów społecznościowych, influencer marketingu po to aby zwiększyć zasięg i zainteresowanie swoim produktem lub usługą.

Kolejnym ważnym aspektem jest obsługa klienta na wysokim poziomie. Dlatego warto zainwestować w kanały komunikacji z klientami, takie jak czat na żywo czy infolinia, aby szybko i skutecznie odpowiadać na pytania i problemy klientów. W ten sposób można zyskać pozytywne opinie i budować lojalność klientów.

Każda nowa firma powinna rozpocząć też od określenia swojej misji i wizji, czyli jasno sformułowanej idei biznesowej, swojego JA dla Świata. Takie sprecyzowanie celów i wartości pomaga w budowaniu wizerunku firmy i trwałych relacji z klientami.

Podsumowując, nowe firmy mają szansę na sukces w branży e-commerce, pod warunkiem, że skupią się na oferowaniu unikalnej oferty produktowej, dobrych doświadczeń użytkownika, promocji i reklamie oraz obsłudze klienta na najwyższym poziomie.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Rynek e-commerce cały czas rozwija się i zmienia, a przyszłość rynku zależy od wielu czynników. Pierwszym trendem będzie rosnące znaczenie personalizacji. Klienci oczekują coraz bardziej dopasowanej obsługi i ofert, a więc firmy będą zmuszone do stosowania narzędzi takich jak: analiza danych i sztuczna inteligencja, aby lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje swoich klientów i dostosować swoje oferty do ich oczekiwań.

Kolejnym trendem, który może zrewolucjonizować e-commerce, jest rosnąca popularność asystentów głosowych, takich jak Amazon Alexa, Google Assistant, czy Siri. Otwiera to kolejne, nowe możliwości sprzedaży za pośrednictwem komunikacji głosowej. Wykorzystanie asystentów głosowych pozwala na łatwiejsze i bardziej intuicyjne przeszukiwanie ofert i dokonywanie zakupów, co zwiększa szanse na sprzedaż w e-commerce. Z kolei funkcjonalności takie jak automatyczne ponawianie zamówień lub dostarczanie powiadomień o ofertach specjalnych, może pomóc w budowaniu lojalności klientów.

W kolejce czekają także innowacje w zakresie płatności, takie jak np. płatności biometryczne, które zyskują coraz większą popularność. Płatności te są szybsze, bardziej wygodne i bezpieczniejsze. Wiele urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, posiada już wbudowane technologie biometryczne, co umożliwia łatwe wdrożenie takich płatności w e-commerce.

Innym trendem, którego nie wolno pominąć są zakupy subskrypcje, do których to jesteśmy coraz bardziej przyzwyczajeni. Prowadzenie tego typu sprzedaży pozwalają na regularne, powtarzalne transakcje z klientami i budowanie długotrwałych relacji. Firmy, które wykorzystują ten trend, mogą w efekcie uzyskać stały, przewidywalny przychód i zwiększyć lojalność klientów, którzy otrzymują dostęp do specjalnych ofert i produktów. Zakupy subskrypcyjne są szczególnie popularne w branżach, takich jak kosmetyki, moda, żywność i napoje, ale mają potencjał do rozwoju w innych branżach.

Nie możemy zapomnieć także o rosnącej roli ekologii i zrównoważonego rozwoju. Klienci coraz bardziej zwracają uwagę na produkty, rodzaj opakowania, używanie foliowych wypełniaczy czy wysyłanie kilku rzeczy w jednej paczce. Firmy, które zaniedbują te kwestie, mogą stracić na wizerunku a tym samym tracić klientów. Dlatego wiele e-commerców wprowadza już różnego rodzaju inicjatywy ekologiczne, takie jak wykorzystanie biodegradowalnych materiałów, czy bardziej ekologicznych metod transportu.

Gdzie Państwa firma upatruje oszczędności w czasach kryzysu gospodarczego?

Jako firma, która specjalizuje się w e-commerce, zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie niesie ze sobą bieżący kryzys gospodarczy. Szukając sposobów na poprawę rentowności naszych klientów, skupiamy się na automatyzacji ich procesów i usprawnieniu działań w kanale online.

Nasza agencja nie tylko oferuje platformy e-commerce, ale także szeroką gamę narzędzi i usług, które pozwalają na zoptymalizowanie sprzedaży online i oszczędności na dłuższą metę. Wdrożenie indywidualnych integracji między platformami, procesów automatyzacji magazynu, logistyki, obsługi zwrotów czy optymalizacji infrastruktury sieciowej to tylko kilka przykładów naszych usług, które znacząco obniżają koszty działalności.

W czasach kryzysu gospodarczego warto szukać sposobów na oszczędności, ale jednocześnie nie należy rezygnować z inwestycji w rozwój biznesu. Dlatego cenna może okazać się pomoc firm z doświadczeniem, które zaproponują skuteczne rozwiązania i usługi, takie jak automatyzacja procesów i optymalizacja działań w kanale online. Dzięki temu można osiągnąć długofalowe korzyści i zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku.



Jak wygląda wprowadzenie nowej dyrektywy Omnibus w Polsce? Czy sprawia ona kłopoty?

Dyrektywa Omnibus mogła na początku sprawiać pewne problemy dla sprzedawców internetowych, a jej różnorakie zrozumienie wytworzyło szereg niepewności. Działy prawne były postawione w pełną gotowość, aby określić ostateczną wersją, która także musiała być zgodna z UI/UX systemu.

Jako agencja wdrożeniowa e-commerce byliśmy przygotowani na wprowadzenie w życie nowych przepisów, między innymi poprzez konsultacje z prawnikami i stworzenie własnego modułu zgodnego z dyrektywą Omnibus. Dzięki temu mogliśmy szybko i sprawnie wdrożyć nowe przepisy u naszych klientów, co pozwoliło im skupić się na obsłudze klientów i rozwijaniu swoich biznesów."

Podsumowując, wprowadzenie dyrektywy Omnibus w Polsce wymaga od przedsiębiorców pewnych zmian. Jednak zwiększenie ochrony konsumentów i transparentności sklepu internetowego może przynieść korzyści na dłuższą metę w postaci zaufania użytkowników do e-commerce.