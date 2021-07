E-commerce potrzebuje 28 mln mkw. dodatkowej powierzchni logistycznej

Magazyny powstają w naszym kraju na potęgę. Obecnie w budowie znajduje się 2,5 mln mkw. , fot. Shutterstock

Sprzedaż e-commerce w Europie w latach 2020-2025 wzrośnie o 298 mld dolarów. To wygeneruje zapotrzebowanie na dodatkowe ok. 28 mln mkw. powierzchni logistycznej – wynika z szacunków CBRE.

Polska w europejskim wyścigu e-commerce wypada bardzo dobrze. Rośnie udział sprzedaży internetowej, która do 2025 roku obejmie nawet do 20% całkowitego wolumenu. Wyprzedzimy tym samym m.in. Szwecję, Francję czy Hiszpanię gdzie ten udział będzie mniejszy. Magazyny powstają w naszym kraju na potęgę. Obecnie w budowie znajduje się 2,5 mln mkw.

W ciągu ostatnich pięciu lat całkowita sprzedaż e-commerce w Europie wzrosła o 150%, przy czym sprzedaż online urosła z 7% całego rynku w 2015 roku do 13% w 2020 roku.

- Handel elektroniczny stale rósł na przestrzeni ostatnich lat, ale takiego przyspieszenia jak w pandemii nie mieliśmy nigdy wcześniej. Zmieniły się nawyki zakupowe, co pociągnęło za sobą silny wzrost aktywności e-commerce. Przełożyło się to w sposób naturalny na rekordowe wyniki nieruchomości logistycznych. Co więcej, tak długo, jak baza konsumentów będzie się powiększać, ten sektor będzie się rozwijał i notował kolejne świetne wyniki. Widzimy też silny trend związany z inwestowaniem w poprawę łańcucha dostaw i wdrażaniem nowoczesnych technologii, co dodatkowo napędza rozwój tego sektora – mówi Beata Hryniewska, szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki w CBRE.

Polska jednym z liderów rozwoju e-commerce

Rynek europejski jest stosunkowo spolaryzowany pod względem penetracji e-commerce. Są takie kraje jak Wielka Brytania czy Holandia, gdzie rozwój handlu elektronicznego jest bardzo dynamiczny. Natomiast takie rynki jak Portugalia, Włochy czy Hiszpania są mniej ugruntowane. Co różni te państwa? Eksperci CBRE wskazali czynniki, które determinują tempo wzrostu handlu elektronicznego. Do najważniejszych należą m.in. populacja zamieszkująca miasta, zatrudnienie w usługach, kompetencje cyfrowe społeczeństwa, popularność płatności zdalnych, dominujący gracz na rynku e-commerce czy infrastruktura transportowa. Na podstawie tych czynników oszacowano, jak w latach 2020-2025 wpłyną one na rozwój handlu elektronicznego w poszczególnych krajach.