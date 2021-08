E-commerce przejął pracowników z branży transportu

Kierowcy, ochroniarze, kelnerzy, listonosze – kogo pandemia zabrała z rynku pracy?

Sektory zamknięte w czasie lockdownu próbują się odbudować i jest im trudno ze względu na braki kadrowe. Czy jest szansa, że to się zmieni w najbliższym czasie?

- Możemy mówić, że zmiany na rynku pracy są już w jakiś sposób utrwalone i będzie teraz bardzo ciężko odbudować rynek pracownika w takich sektorach jak gastronomia, hotelarstwo, usługi czy nawet transport. Pandemia „wygoniła” z tych branż pracowników, nie ma napływu nowych kadr, pozostaje więc polowanie na pracowników i próba przekonania ich do powrotu do pracy benefitami i wysokimi wynagrodzeniami. Póki co trudno tu mówić o sukcesie, bo tak naprawdę nikt nie wie jak silna będzie czwarta fala pandemii – mówi Anna Sudolska, ekspert ds. rynku pracy z firmy IDEA HR Group.

Największy problem jest w branży gastronomicznej i… transporcie

Jak mówią eksperci mówienie, że z rynku pracy zniknęły tylko osoby pracujące w hotelarstwie, gastronomii i turystyce to stereotyp. Pandemia dotknęła zdecydowanie większego spektrum zawodów, które do dzisiaj borykają się z problemem odbudowania swoich kadr. Co więcej w niektórych firmach nadal istnieje duża obawa przed tym, że pandemia wróci.

- Widzimy odpływ pracowników z wielu sektorów. Brakuje kierowców zawodowych, zarówno tych gotowych do pracy zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym. Są firmy, które musiały bardzo mocno odchudzać swoje kadry w czasie pandemii, a obecnie trwają poszukiwania osób, które gotowe są do pracy. Kierowcy przejmowani byli w dużej mierze przez takie sektory jak e-commerce. Kierowcy, podobnie jak młodzi pracownicy ochrony czy gastronomicy świetnie odnajdywali się jako kurierzy czy pracownicy magazynowi. Mało kto decyduje się na powrót do swoich wcześniejszych prac, bo e-commerce czy szerzej logistyka gwarantuje wyższe wynagrodzenia i stabilną prace – mówi Anna Sudolska, ekspert rynku pracy.

- Widzimy również, że trwa poszukiwanie osób gotowych do pracy w handlu, usługach czy na przykład w ochronie. Wśród ofert, które ostatnio analizowaliśmy znajdowały się oferty pracy dla fryzjerów, weterynarzy, listonoszy czy oczywiście pracowników o których była mowa wcześniej, czyli osób związanych z transportem i gastronomią – dodaje Sudolska.

