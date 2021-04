E-commerce przestaje być osobnym kanałem. Udział w detalu to 9,5 proc.

fot, shutterstock, e-commerce

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wzrósł w marcu w Polsce do 9,5 proc. z 8,6 proc. w lutym - podał GUS. W marcu w porównaniu z lutym 2021 r. odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących o 28,8 proc.

- Polski e-handel nie łapie zadyszki, jak jeszcze niedawno oceniali niektórzy komentatorzy. Po małych spadkach w lutym, w marcu e-handel odbudował swoją pozycję, a jego udział w obrotach handlu detalicznego ponownie wyraźnie przekroczył 9% - wskazują eksperci.

W kategorii "tekstylia, odzież, obuwie" (wzrost podskoczył z 23,8 proc. przed miesiącem do 32,0 proc.), a w kategorii "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 22,8 proc. do 26,4 proc.) zaś w kategorii "meble, rtv, agd" (z 15,9 proc. do 18,9 proc.).

- O ile lutowy spadek udziału e-commerce w obrotach handlu detalicznego to konsekwencja otwarcia sklepów w galeriach handlowych z początkiem miesiąca, to jego marcowe wzrosty z najnowszych danych opublikowanych przez GUS są wynikiem trwającego od kilku tygodni lockdownu – najpierw regionalnego, potem narodowego. Jak wynika z danych agencji badawczej Bisnode A Dun & Bradstreet Company: w pierwszym kwartale 2021 r. przedsiębiorcy zarejestrowali 3,4 tys. sklepów internetowych i wykreślili 1,4 tys. Zatem tylko w czasie pierwszych trzech miesięcy 2021 r. przybyło netto 2 tys. sklepów internetowych, a ich liczba osiągnęła w sumie 46,5 tys. W porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku stanowi to wzrost o ponad 70 proc.

Prawdopodobnie już niedługo, może w przeciągu 2 lat, nie będziemy już mówić o e-sprzedaży jako osobnym kanale – firmy coraz częściej zaczynają patrzeć omnichannelowo i rozważają nowe modele biznesowe. – mówi Grzegorz Rudno-Rudziński, Managing Partner w Unity Group.

- Dzięki gwałtownemu rozwojowi technologii w zakresie metod płatności internetowych, branża e-commerce zrobiła olbrzymi krok naprzód w polepszaniu doświadczeń zakupowych. Dziś, przy wykorzystaniu takich form rozliczania zakupu online jak płatności odroczone, gdy nie ma konieczności dokonania natychmiastowej płatności, możliwe są również bardziej spontaniczne zakupy i korzystanie z okazji cenowych. Dzięki takim narzędziom średnia wartość koszyka zakupowego rośnie nawet o 20-40%. W marcu nasi klienci zrealizowali ponad 4 razy więcej płatności przy użyciu odroczonych płatności niż przed rokiem – dodaje Piotr Szymczak, dyrektor operacyjny PayPo.