E-commerce rośnie dzięki sprzedaży elektroniki i handlowi cross-border

Analiza procentowa pokazuje, że sprzedaż elektroniczna we wrześniu 2023 r. była wyższa od tej przed rokiem o 5,1 proc. Na ten wynik składa się 3.6 proc. wzrost liczby zamówień oraz 1.4 proc. wzrost średniej wartości zamówienia. Z kolei porównując do danych z sierpnia, widoczny jest spadek o 2,7 proc. Jest to wynik spadku liczby zamówień ( o 2.5 proc.) przy jednoczesnym, delikatnym spadku średniej wartości koszyka zamówień (z 195,5 zł w sierpniu do 195,0 zł we wrześniu).

Nieco gorsze dane we wrześniu są między innymi efektem słabszej sprzedaży w kategorii „dziecko” – tak wysoka baza w sierpniu była związana z przygotowaniami do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zauważalne są również spadki w kategorii sport i rekreacja, co jest typowe dla końca sezonu wakacyjnego.

Wrześniowe dane pokazują wciąż duże wzrosty sprzedaży za granicę. Wartość sprzedaży cross-border wygenerowana przez polskie e-sklepy wzrosła o 18.5 proc. w ujęciu rok do roku – to ponad siedmiokrotnie szybciej niż sprzedaż krajowa, która wzrosła o jedynie o 2.7 proc.

Najnowszy odczyt BaseLinker Index

Analitycy platformy BaseLinker – systemu do zarządzania i automatyzacji sprzedaży online, przeprowadzili najnowszy odczyt BaseLinker Index. We wrześniu 2023 r. wskaźnik kondycji polskiego e-commerce wyniósł 121 punktów. Indeks ten bazuje na danych o sprzedaży prowadzonej przez 3 tys. firm handlujących za pośrednictwem platformy BaseLinker, odpowiadających za znaczną część polskiego e-commerce. Wartość bazowa – na poziomie 100 pkt, będąca punktem odniesienie do odczytów indeksu w kolejnych miesiącach, została ustalona na bazie danych o sprzedaży ze stycznia 2022 r. Wrześniowy BaseLinker Index jest niższy niż w sierpniu – przed miesiącem wynosił on 125 pkt. Zdaniem analityków BaseLinkera, wynika to jednak z typowych sezonowych fluktuacji, a nie pogarszania się nastrojów w polskim e-handlu. Przed rokiem, we wrześniu 2023 r. wartość indeksu wynosiła bowiem 115 pkt.

Z danych zagregowanych w BaseLinker Index wynika, że we wrześniu 2023 r. firmy uwzględnione w indeksie zwiększyły poziom sprzedaży o 5,1 proc. (rok do roku), powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 3,4 proc., a średnia wartość koszyka wzrosła o 1,4 proc. Względem sierpnia br. sprzedaż była natomiast mniejsza o 2,7 proc. Na ten spadek złożyła się malejąca liczba zamówień, a także minimalnie mniejsza wartość, która spadła – ze 195,5 zł do 195,0 zł.

– Spadek wskaźnika BaseLinker Indeks we wrześniu nie jest zaskoczeniem. Słabsze dane wrześniowe w porównaniu z sierpniem w dużej mierze są po prostu wynikiem tego, że miesiąc jest krótszy oraz we wrześniu mieliśmy nadzwyczaj dużo piątków i sobót które są bardzo słabymi dniami dla e-commerce. Sprzedaż ecommerce w sobote jest niemal o połowę niższa niż w dni robocze – mówi Łukasz Juśkiewicz, Head of Strategy w BaseLinker. – Z kolei w górę nasz rodzimy e-commerce znów ciągnie sprzedaż cross-border - dodaje.

Z wyliczeń analityków BaseLinkera wynika, że sprzedaż prowadzona przez rodzime e-sklepy za granicę w porównaniu do września 2022 r. wzrosła aż o 18.5 proc. Jest to kolejny już z rzędu bardzo duży wzrost. Sprzedaż cross-border rośnie bowiem ponad siedmiokrotnie szybciej niż ta krajowa – notująca wzrost tylko na poziomie 2,7 proc.

– Po raz kolejny obserwujemy skrócenie i intensyfikację sezonu zakupowego – BTS (Back to School) zaczął się później niż zwykle, dzięki czemu duża część września była nadal bardzo intensywna dla całej branży. Ten trend obserwujemy już od ponad roku w przypadku największych sezonów takich jak Black Week, Święta Bożego Narodzenia, czy Dzień Dziecka, co sugeruje, że szczyt sezonu w czwartym kwartale będzie jeszcze krótszy i bardziej intensywny niż przed rokiem – komentuje Mirek Drab, dyrektor marketplace Empiku. – Cieszą bardzo dynamiczne wzrosty sprzedaży cross-boarder – blisko 20 proc. wzrosty robią wrażenie i pokazują, że nasz rodzimy eCommerce jest coraz bardziej konkurencyjny i coraz więcej polskich sprzedawców podejmuje to wyzwanie - zaznacza.

BaseLinker i BaseLinker Index

BaseLinker Index to wskaźnik pokazujący aktualny stan polskiego e-commerce-u. Indeksowanie danych rozpoczęto w styczniu 2022 r., kiedy ustalono wartość BaseLinker Index na poziomie 100, będącym punktem odniesienia dla odczytów z kolejnych badanych miesięcy. Każda z 3 tys. firm uwzględnionych w indeksie zarządzała swoją sprzedażą w internecie, korzystając z systemu BaseLinker w styczniu 2022 i miała co najmniej 250 tys. zł miesięcznego GMV (Gross Merchandise Value, czyli sprzedaży online). Dane uwzględniają zarówno firmy sprzedające w Polsce, jak i prowadzące sprzedaż cross-boarder.

BaseLinker to system do zarządzania i automatyzacji sprzedaży e-commerce, któremu zaufało już ponad 21 tys. firm w Europie. Oprócz autorskich modułów do zarządzania zamówieniami, katalogiem produktów, ofertami, magazynem oraz automatyzacji procesów, BaseLinker oferuje ponad 1000 integracji z najważniejszymi firmami branży e-commerce (w tym ponad 130 marketplace’ów).