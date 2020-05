E-commerce stanowi już niemal połowę przychodów polskich marek modowych

fot. shutterstock

Polskie sieci odzieżowe od kilku lat zgodnie deklarują, że mają w planach rozwój e-commerce. Najlepsi gracze co roku podwajają przychody z tego kanału. Eksperci są zgodni, że w dotkniętym pandemią 2020 roku padną rekordy. Czy to wystarczy, by odzieżowe marki przetrwały kryzys?

Do tej pory liderem polskich marek modowych w kanale online była Grupa ​CCC. Dzięki przejęciu kilka lat temu portalu eobuwie.pl oraz sukcesywnemu rozwojowi e-sklepów w kolejnych krajach, sprzedaż internetowa stanowiła w 2018 r. jedną piątą przychodów, a w 2019 r. już jedną czwartą. Za cel na 2022 spółka wyznaczyła sobie osiągnięcie 35-40 proc udziałów w rynku. Tymczasem analiza raportu za I kwartał 2020 r. pokazuje, że z końcem marca e-commerce sięgnął 43 procent. W kwietniu było to już 63 proc. całości przychodów grupy.

O podobnym skoku poinformowała spółka LPP, właściciel marek Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. W I kwartale udział e-commerce w całości sprzedaży wzrósł do 33 proc., a obecnie sięga 45 proc. (w porównaniu do ok. 14,5 proc. w IV kwartale 2019 r.).

- Z jednej strony rosnące znaczenie e-commerce tłumaczą dramatyczne spadki przychodów ze sprzedaży stacjonarnej. Zamknięcie galerii handlowych skutkowało stratami sieci odzieżowych na poziomie 40-50 proc. w marcu i nawet 90 proc. w kwietniu. Z drugiej strony to, co dzieje się na naszych oczach, to gwałtowne przyspieszenie całej branży cyfrowej. Koronawirus zadziałał jak katalizator i przyspieszył trendy, które pięły się w górę od lat. Przedsięwzięcia internetowe tak jak zakupy online, zdalna edukacja, telemedycyna, dostawa jedzenia czy wideostreaming w ostatnich tygodniach wręcz wystrzeliły - zauważa Bartosz Górecki, Brand Manager merce.com

Polskie spółki odzieżowe to ważni gracze głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - prowadzą za granicą sprzedaż stacjonarną oraz internetową. Podczas gdy ich przychody rosną średnio o kilkanaście procent rok do roku, kanał e-commerce rozwija się w dużo szybszym tempie. Co roku przychody ze sklepów internetowych zwiększają się o kilkadziesiąt procent. U liderów sprzedaży online, takich jak LPP, wyniki podwajają się co roku. Rosną one tym bardziej teraz, gdy podczas pandemii ogół przychodów ze sprzedaży stanął w miejscu, a nawet spadł. Dane grupy CCC pokazują spadek przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2020 na poziomie 7 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. Jednocześnie kanał internetowy wzrósł w tym czasie o 43 proc.

- Dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży online w naszej sieci utrzymuje się na poziomie 50 proc. rok do roku. Ciężko mi teraz oszacować, jakie tempo uzyskamy w tym roku, bo przez jego sporą część byliśmy całkowicie pozbawieni możliwości sprzedaży stacjonarnej. Dlatego też o faktycznym wzroście będzie można mówić dopiero pod koniec roku. Myślę, że zostaną przywrócone niedziele handlowe, co mogłoby pomóc odbudować część zysków - mówi Marcin Ochnik, Prezes Zarządu Ochnik S.A. Zwraca też uwagę na spadek marży, towarzyszący wzrostowi udziału e-commerce w sprzedaży. - To, co działa w internecie, to cena. Aktualna marża spółek jest tragicznie niska ze względu na to, że firmy walczyły sprzedażą o zachowanie płynności finansowej, a nie generowanie zysków. Przy aktualnej marży firmy nie utrzymałyby się na powierzchni przez dłuższy czas - dodaje.