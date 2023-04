E-commerce tak, ale nie dla każdego. Wentylatory i rekuperatory ciągle tradycyjnie

Jakie są największe wyzwania związane z e-commerce w branży wentylacyjnej i rekuperacyjnej? Jakie strategie stosujesz, aby dostosować się do tych wyzwań i zwiększyć sprzedaż w sklepie

internetowym?

- Głównymi trendami obecnymi w branży są między innymi: ciągły wzrost sprzedaży, zwłaszcza w przypadku produktów z kategorii wentylacja. Najbardziej jest to widoczne w przypadku wentylatorów, na przykład łazienkowych. Drugim wartym odnotowania trende, jest zakup mniejszych rekuperatorów o wydajności do 100m3/h. Z uwagi na swoją charakterystykę, cenę i konstrukcję są idealnym rozwiązaniem do małych biur czy mieszkań. Nie potrzebują przy tym, skomplikowanej instalacji lub budowy całego systemu wentylacyjnego. Ostatnim ciekawym zjawiskiem z mojej perspektywy jest utrzymywanie się wiodącej pozycji instalatorów w sprzedaży Central rekuperacyjnych. W czasach, gdy coraz więcej kategorii produktów odnajduje się w sprzedaży internetowej, segment rekuperacji nadal cieszy się największą popularnością w tradycyjnym rodzaju sprzedaży. Wyjątkiem są tutaj filtry lub inne elementy zużywalne, wymagające cyklicznej wymiany. Niewątpliwie największą innowacją w branży jest VR oraz AR. Dzięki tym technologiom, możemy przestawić klientowi gotowy system w jego domu, hali lub gdziekolwiek indziej.

Jakie strategie można zastosować, aby zwiększyć popularność sprzedaży internetowej produktów z kategorii rekuperacji oraz jak wyróżnić się na tle konkurencji podczas sprzedaży produktów z kategorii wentylacji?

- Jednym z największych wyzwań dla rekuperacji jest zdecydowanie mała popularność tej kategorii w ujęciu sprzedaży internetowej. Z uwagi na specyfikę produktu, sprzedaż stacjonarna stanowi zdecydowaną większość. Dzięki treściom edukacyjnym czy po prostu tworzeniu ciekawego i angażującego content możemy przybliżyć te tematykę naszej grupie docelowej, co w końcowym rozrachunku powinno zwiększyć udział sprzedaży np. przez nasz e-sklep. W przypadku produktów z kategorii wentylacja największym wyzwaniem jest wyróżnić się na tle konkurencji.

Dzisiaj większość producentów stosuje te same lub bardzo podobne rozwiązania. Od designu po technikalia. Dlatego, by wyróżnić się na tle konkurencji trzeba dostarczyć klientowi unikalne doświadczenia zakupowe.

Obsługa klienta na najwyższym poziomie, ładne zdjęcia czy ciekawe opisy już nie wystarczą. Musimy na bieżąco analizować zachowania, wymagania i oczekiwania naszej grupy docelowej i wprowadzać/rozwijać rozwiązania, które podnisą nasz UX na coraz wyższy poziom. Wartym dodania rozwiązaniem jest np. strona opinii po złożonym zamówieniu. Dzięki temu możemy odrazu otrzymać od klienta opieńkę dot. procesu składania zamówienia, co pomoże nam w poprawianiu jego doświadczenia.

Jakie są najważniejsze czynniki wpływające na decyzje zakupowe klientów w branży wentylacyjnej i rekuperacyjnej? Jakie elementy oferty sklepu internetowego są najbardziej atrakcyjne dla klientów?

- W branży rekuperacji zdecydowanie największy wpływ na ruch mają instalatorzy i dystrybutorzy, dlatego należy przygotować dla nich jak najlepsze materiały promocyjne np. ulotki. Z uwagi na specyfikę branży to oni w większości przypadków są pierwszymi osobami, które prezentują nasz produkt klientowi. Drugie miejsce zajmują portale Social Media z Facebookiem i YouTube na czele. Dlatego musimy dbać, by treść jaka jest przez nas tworzona była ciekawa i angażująca dla użytkownika. Musimy stosować strategię 80:20. 80% postów/materiałów musi być o tematyce lifestylowej, edukacyjnej, a 20% powinno mieć charakter sprzedażowy. W przypadku wentylacji sytuacja jest analogiczna, jednak z mniejszym udziałem instalatorów i dystrybutorów na korzyść Social Media. Strategia jednak pozostaje ta sama. Po pierwsze jakość treści i budowanie zaufania oraz więzi z użytkownikami.

Jakie są Twoje przewidywania dotyczące przyszłości e-commerce w branży wentylacyjnej i rekuperacyjnej? Jakie zmiany planujesz wprowadzić w strategiach marketingowych sklepu internetowego w celu dostosowania się do tych zmian?

- W branży rekuperacji przewiduje utrzymanie się dominującej pozycji sprzedaży stacjonarnej. Nie mniej jednak nie możemy przez to zaprzestać obecności produktów w sprzedaży internetowej. Obecnie oferta e-sklepu ma w większości charakter informacyjny i edukacyjny. W związku z tym, coraz więcej sklepów decyduje się na wprowadzenie do oferty małych rekuperatorów, które cieszą się w przeciwieństwie do dużych, zaawansowanych jednostek sporą popularnością. W związku z tym, ważne jest by poza aspektem sprzedaży nasz sklep posiadał również wartości edukacyjne. Dlatego uruchomiony i aktualizowany o nowe wpisy blog doda nam autentyczności i profesjonalizmu. Przełoży się to na wzrost sprzedaży jak i rozpoznawalność firmy na tle konkurencji.

W przypadku wentylacji, zakładam ciągły wzrost sprzedaży w kanale e-commerce. A ze wzrostem sprzedaży pójdzie oczywiście wzrost liczby konkurencyjnych firm, dlatego musimy skupić się na dostarczaniu klientowi unikatowego doświadczenia zakupowego i wychodzeniu na przeciw jego wymaganiom i potrzebom. By to zrobić musimy otrzymać od niego feedback np. za pomocą ankiety pozakupowej lub tradycyjnej opinii w Google. Wprowadzenia własnej aplikacji mobilnej z bazą modeli 3D i technologią AR odpowie na najważniejsze wątpliwości klienta i da realny pogląd na produktu przed zakupem. Prowadzenia bloga oraz kanału na YT pomoże w budowie wizerunku i rozpoznawalności.

Jakie narzędzia i strategie stosujesz, aby poprawić procesy logistyczne

i dostawy dla Twoich klientów? Jakie znaczenie ma dla Ciebie szybka i

bezproblemowa realizacja zamówień klientów w sklepie internetowym?

- Stosowana przez nas strategia logistyczna nie różni się od większości rozwiązań stosowanych w konkurencyjnych firmach. Mamy jednak tę przewagę, że sami produkujemy to co sprzedajemy. Przekłada się to na stały napływ produktów na magazyn. Obecnie swoją strategie opieramy na dostawach dla klientów detaliczny oraz b2b i w obu przypadkach koszta dostawy przerzucane są na odbiorcę. W przypadku sprzedaży detalicznej czy to przez nasz e-sklep czy platformy sprzedażowe realizujemy wysyłkę door to door. W przypadku b2b mieszamy ze sobą strategie odraczania i dostaw zbiorczych. Cały proces logistyczny jest zespolony. Dzięki integracji procesów magazynowych, sprzedażowych i wysyłkowych w jeden system informatyczny oszczędzamy czas i zasoby. Dodatkowo jesteśmy na bieżąco z każdym etapem zamówienia.

Jakie narzędzia i strategie stosujesz, aby zwiększyć współpracę z

producentami i dostawcami w branży wentylacyjnej i rekuperacyjnej? Jakie znaczenie ma dla Ciebie dobre relacje z partnerami biznesowymi w Twojej branży?

- Z uwagi na fakt własnej produkcji nie współpracujemy z innym producentami.