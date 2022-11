E-commerce to najszybsza metoda założenia własnego biznesu. Jak zacząć sprzedawać na Shopee?

W jaki sposób dotrzeć do polskiego konsumenta?

W Shopee mamy dwutorowe podejście do konsumenta. Po pierwsze staramy się docierać do grupy potencjalnych kupujących- tych którzy jeszcze nigdy nie robili zakupów na Shopee. Po drugie dbamy o tych konsumentów, którzy są już są w gronie klientów kupujących na naszej platformie.. Jeśli chodzi o tę pierwszą grupę, skupiamy się przede wszystkim na działaniach marketingowych i promocyjnych, w tym, reklamach w TV i radio. Ponadto, co miesiąc organizujemy intensywne kampanie, które mają zwiększyć świadomość marki.

Dodatkowo prowadzimy szerokie działania w marketingu internetowym, budując naszą pozycję online, aby dać się lepiej poznać polskiemu konsumentowi. Chcemy, aby nasi potencjalni klienci dowiedzieli się o naszym istnieniu i działaniu na rynku e-commerce.

Kiedy konsument jest już wśród kupujących na Shopee, wówczas chcemy odpowiadać na jego aktualne potrzeby i zapewniać rozwiązania, których oczekuje. Dobrym przykładem jest kolekcja aktualnie dostępna na platformie pod nazwą “Koszyk Antyinflacyjny” - zgromadziliśmy w nim produkty codziennego użytku w bardzo atrakcyjnych cenach. Oferta koszyka jest stale aktualizowana, zgodnie z aktualnymi potrzebami konsumentów.

W jaki sposób zmienia się rynek e-commerce w Polsce?

Rynek e-commerce w Polsce rośnie i - co potwierdza wiele analiz - nadal będzie stabilnie się rozwijał. Również penetracja e-commerce w całym rynku retail będzie coraz większa. Z punktu widzenia Shopee to dobra wiadomość, gdyż wciąż dostrzegamy tu niewykorzystany potencjał, chociażby obserwując, jak wiele małych i średnich firm dąży w dalszym ciągu do digitalizacji swoich biznesów i próbuje sił w e-handlu. Z drugiej strony przyglądając się reakcjom konsumenckim, widzimy ogromny wpływ inflacji na zachowania kupujących, którzy zwracają większą uwagę na ceny produktów, poszukując tych najniższych. Oznacza to staranniejsze planowanie zakupów i bardziej świadome podejmowanie decyzji konsumenckich.

W jaki sposób zostać partnerem Shopee? Jak wejść do waszego marketplace?

Bardzo łatwo jest zostać sprzedawcą na Shopee. Wystarczy się zarejestrować, a to zajmuje zaledwie kilka minut. Kolejne kroki to dodanie swojego asortymentu oraz przejście wymaganej weryfikacji.

Shopee oferuje znaczące wsparcie i benefity początkującym sprzedawcom. Jednym z nich jest zwolnienie z prowizji przez okres 3 pierwszych miesięcy funkcjonowania sklepu na platformie. Przekazujemy także sprzedawcom specjalne vouchery, które wykorzystują, by przyciągnąć uwagę użytkowników platformy i zachęcić ich do kupowania w nowo otwartym sklepie na Shopee. Dodatkowo części sprzedawców przypisujemy dedykowanego opiekuna, który w okresie od 4 do 6 tygodni wdraża ich w sprzedaż na Shopee. Dbamy też o edukację naszych partnerów, bezpłatnie dzieląc się z nimi wiedzą nt. rozwijania biznesu w przestrzeni e-commerce.