E-commerce trzeba budować od podstaw. Jakie obszary są kluczowe?

Rozwój technologii, logistyka dostaw produktów i komponentów, konieczność połączenia nowych procesów z dotychczasowymi, próby przeniesienia logiki zakupów z offline do online stały się wyzwaniem.

Raport Digital Shapers “13 faktów o transformacji cyfrowej” z końca 2020 r. pokazuje, że dla 81 proc. badanych menedżerów firm transformacja jest całym portfolio projektów, a 3/4 wskazało, że w ich organizacji transformacja wychodzi poza obszar IT.

Koniec myślenia modułowego

- Myślenie modułowe jest krótkowzroczne i zamiast perspektywy rozwoju, tworzy szklany sufit. Dobrze działający sklep internetowy powinien płynnie realizować funkcje istotne z uwagi na cele biznesowe firmy, jako całości - mówi Sławomir Spyra, New Business Manager w merce.com, spółce tworzącej rozwiązania e-commerce.

Poznanie obszarów działania firmy, które odpowiadają za realizację konkretnych celów biznesowych i ich analiza pozwala lepiej realizować strategiczne potrzeby biznesu. O jakie obszary chodzi?

1. Zarządzanie: Product Information Management

Sklep internetowy ma po prostu zarabiać. Jednak to w tle dzieją się procesy, których efektem jest sprzedaż. To, w jaki sposób zostaną poukładane, jak będzie się nimi zarządzać realnie przekłada się na efekty sprzedażowe.

PIM, czyli Product Information Management automatyzuje zarządzanie zasobami informacyjnymi o każdym produkcie. Pozwala jednocześnie przypisywać przedmiotom wiele niezbędnych informacji. Robi to w sposób zmasowany, w różnych kanałach i przy różnych działaniach. Dobre rozpoznanie potrzeb biznesowych pozwala dopracować ten mechanizm, aby odpowiadał na potrzeby strategiczne firmy.

2. Rozwój: wielostronne integracje, wielokanałowość i kolejne rynki

Według raportu PwC, około 150 tys. polskich przedsiębiorstw prowadziło w 2020 roku sprzedaż w internecie wykorzystując do tego zarówno własne sklepy, jak i platformy typu marketplaces. Sprzedaż online coraz częściej jest dywersyfikowana z wykorzystaniem kilku kanałów jednocześnie. Priorytetem jest obsłużenie ich w sposób bezproblemowy i zautomatyzowany.



Dopasowanie platformy sprzedażowej do modelu biznesowego wpływa nie tylko na jej poprawne działanie, ale także pozwala zoptymalizować koszty związane z dalszym rozwojem sklepu. Skalowanie sprzedaży o kolejne platformy, branże czy rynki nie musi oznaczać dodawania nowych integracji czy modułów i niejako budowania logiki sprzedaży na nowo.

3. Analityka: Business Intelligence