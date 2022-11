E-commerce w Europie nie zwalnia tempa. Wyniki zaskakują

Młodsze pokolenia stają się solidnym motorem napędowym branży, która zdaje się nie zwalniać tempa pomimo nadchodzącego globalnego kryzysu. Wzrost zainteresowania nowoczesnymi kanałami e-commerce widać również w wielu krajach europejskich, w tym w Polsce.

Przewidywania dotyczące przyszłości e-commerce po pandemii były bardzo zróżnicowane. Okazało się jednak, że sektor ten z czasem okazał się dość niezbędny i odporny na zmienność rynkową, na co wskazują badania przeprowadzone przez PayPal na ponad 13 tys. europejskich konsumentach – w tym także Polakach. Szczególnie ciekawie wypadają zwyczaje e-zakupowe mieszkańców Polski, jednego z głównych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, na tle zachowań innych mieszkańców kontynentu.

Obecnie większość Europejczyków nie wyobraża sobie robienia codziennych zakupów wyłącznie w sklepach stacjonarnych. Dwie trzecie z nich kupuje w sklepach internetowych przynajmniej raz w tygodniu – średnio to 3,7 transakcji per capita. Przodują w tym Holendrzy – 78% z nich robi zakupy online co najmniej raz w tygodniu lub częściej – średnio dokonują 3,4 zamówień w ciągu 7 dni. Dużym zaangażowaniem w tej dziedzinie wykazują się również polscy konsumenci, spośród których 67% korzysta z tego typu zakupów równie często.

Warto podkreślić, że europejscy konsumenci są mocno wspierani przez rozwiązania mobilne, technologię oraz sprawną integrację różnorodnych kanałów sprzedaży w e-sklepach. W efekcie mogą robić zakupy dokładnie tak jak chcą – zgodnie ze swoimi preferencjami. A te są różne. Według badania PayPal, w 2022 roku Europejczycy preferowali zakupy z pomocą urządzeń mobilnych (50% badanych), jednak wielu z nich korzystało również z komputerów stacjonarnych i laptopów (42%).

Millenialsi i Generacja Z wiodą prym w e-commerce

Z badania PayPal eCommerce Index 2022 jasno wynika, że przyszłość zakupów online (z mocnym wskazaniem na mobile) opiera się na młodszych pokoleniach, głównie osobach urodzonych po 1980 roku. Widać to szczególnie wśród młodych Polaków. Dziś 38% Millennialsów kupuje towary online kilka razy w tygodniu, a 18% przedstawicieli Generacji Z robi zakupy nawet kilka razy dziennie. Wyróżnia ich szczególne upodobanie do kanałów mobilnych – 80% polskich Gen Z i 78% Millenialsów wybiera je do e-zakupów i płatności. Dla porównania – we wszystkich grupach wiekowych badanych przez PayPal, smartfon lub tablet preferuje tylko niespełna połowa (45%) Polaków.

Internet umożliwia łatwe, bezproblemowe i szybkie płatności

Zarówno starsi, jak i młodsi Europejczycy chętnie wybierają płatności online za towary i usługi: zazwyczaj wydają w internecie 342 EUR miesięcznie. Polscy konsumenci nie odbiegają od średniej europejskiej – wydają tylko nieco mniej, bo 339 EUR (1 630 PLN). Sprawę ułatwia to, że mają do dyspozycji liczne opcje płatności, a sklepy internetowe dostosowują swoje oferty i strony w taki sposób, aby całe doświadczenie było jak najprostsze.

– Dostępność i zróżnicowanie metod płatności, takich jak szybkie przelewy czy płatności mobilne, uważane są za największe zalety zakupów w sieci, ponieważ zapewniają wyższy poziom wygody. Polacy lubią szeroki wybór sposobów płacenia i warto, aby sprzedawcy mieli to na uwadze. Skupienie się na jednym może oznaczać straty w sprzedaży, ponieważ konsument chętniej wróci do sprawdzonego sklepu, niż skorzysta z nieznanej mu metody płatności na nowej stronie. To pokazuje, jak ważne jest zaoferowanie różnorodności w tym obszarze – to przekłada się na silniejszą reputację sklepu, a co za tym idzie, możliwość zdobycia zaufania szerszej grupy konsumentów – mówi Efi Dahan, Dyrektor Generalny PayPal na region Europy Środowo-Wschodniej, Rosji i Izraela.

Badanie PayPal nie pozostawia wątpliwości – europejski rynek e-commerce ma się świetnie. Dzięki technologiom mobilnym oraz zmieniającym się nawykom płatniczym konsumentów, jest bardzo prawdopodobne, że sektor będzie stale się rozwijał, nadal podbijając serca Europejczyków.