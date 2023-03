E-commerce w krajach bałtyckich: sprzedaż online na Litwie, w Łotwie i Estonii

Nadbałtycki potencjał sprzedaży online

W każdym z krajów bałtyckich leży ogromny potencjał rozwoju. Aż 81,5% Bałtów w wieku produkcyjnym to użytkownicy Internetu, a średnio 6 na 10 z nich przynajmniej raz w roku zrobiło zakupy w sieci. Blisko 70% tamtejszych mieszkańców to ludność miejska, co znacznie zwiększa szanse na ciągły wzrost zakupów online ze względu na stały dostęp do Internetu. Bałtowie za e-zakupy chętnie płacą kartą kredytową lub debetową, lubią też przelewy bankowe, jednak na Litwie i Łotwie nadal często wybieranym sposobem płatności, jest gotówka za pobraniem (COD). Wszystkie 3 kraje należą do Unii Europejskiej oraz Strefy Euro, z obowiązującą walutą Euro, która marżowo bardzo dobrze wypada w statystykach sprzedaży polskich produktów. Każdy z krajów bałtyckich operuje własnym językiem urzędowym i własną autonomią gospodarczą, która w wielu aspektach widocznie przenika się we współpracy partnerskiej między krajami. Wspólnie Litwa, Łotwa i Estonia stanowią jeden z najbardziej perspektywicznych rynków dla polskiego e-commerce, pretendując nawet do roli nadmorskich centrów logistycznych.

Litwa

Mówi się, że Litwini nawet po chleb chodzą do Internetu. Obecnie Litwa jest na etapie dynamicznego rozwoju start-upów głównie z gałęzi IT, e-commerce, technologii i innowacji. Średni przyrost roczny litewskiego e-handlu wynosi 4%. Tak jak w przypadku Estonii i Łotwy, tutejszy rynek e-commerce prezentuje się naprawdę dobrze, wręcz obiecująco. Szacuje się, że roczna stopa wzrostu branży w 2023 roku wyniesie aż 7,9%, co stanowi prawie 100% wzrost.

Liczba mieszkańców Litwy, którzy kupują online rośnie co roku o 5%. Najczęściej zakupów w sieci dokonują osoby do 45 roku życia, jednak pandemia sprawiła, że zakupy w sieci chętnie robią także seniorzy. Ponad 55% osób w wieku produkcyjnym dokonało zakupów przez Internet w ostatnich 12 miesiącach. Litwini są bardzo przywiązani do lokalnych marek i produktów, również tych kupowanych w e-sklepach. Spora część społeczeństwa decyduje się również na zakupy w sklepach zagranicznych marek, warunkiem są jednak odpowiednie tłumaczenia i lokalne podejście do konsumenta. Niezwykle istotny jest również krajowy adres do zwrotów przesyłek, dzięki któremu kliencie nie mają obaw przed zakupem towaru, który w razie reklamacji muszą odesłać gdzieś za morze. To generuje u nich nie tylko koszty ale również obawę, przed ewentualnym zgubieniem paczki gdzieś w świecie. W Paxy dysponujemy lokalnymi magazynami do zwrotu towarów przez lokalną społeczność danego kraju. Współpracując z Paxy, adres naszego magazynu podajesz w formularzu zwrotu przesyłek do Twojego magazynu sklepowego.

Szacuje się, że na Litwie w 2022 roku rynek e-commerce wygenerował obroty na poziomie 1,3 miliarda Euro. Aktualny roczny wzrost to 6,5%, a prognozowana wartość rynku na 2025 rok wynosi 2 miliardy Euro.

Łotwa

Łotwa to rynek e-commerce rozwijający się w podobnym tempie co litewski. Z perspektywy Paxy nasycenie branży e-commerce na tym obszarze jest na poziomie około 50%. Wciąż znajdziemy tutaj gałęzie e-handlu, które są w fazie raczkowania. Aktualnie najszybciej rozwijającą się grupą zakupową e-commerce na Łotwie jest elektronika – szacunkowo jej roczna wartość w 2021 roku wyniosła aż 120 milionów dolarów.

Łotwa z całą pewnością jest równie atrakcyjnym krajem dla inwestorów i przedsiębiorców, jak w przypadku Litwy i Estonii. Potencjał kraju charakteryzuje przede wszystkim dynamiczny wzrost użytkowników mediów społecznościowych, które napędzają sprzedaż online. Tutaj najistotniejszym czynnikiem w decyzji zakupowej jest cena. Na łotewskim rynku znajdziemy wiele produktów „niemarkowych” w bardzo niskich cenach i pośród dużej konkurencji. Zakupy z wyższej półki cenowej również mają swoje idealne parametry zakupowe wśród Łotyszy, a najważniejszy z nich to czas dostawy, dlatego przed rozpoczęciem sprzedaży na łotewskim rynku, warto dokładnie przyjrzeć się warunkom dostawy w wybranej firmie logistycznej. Paxy dostarcza polskie produkty na Łotwę już w 48 godzin i realizuję pełną logistykę zwrotów oraz reklamacji – zapraszamy do składania zapytań ofertowych: https://www.paxy.pl/kontakt/. Wartość łotewskiego e-commerce w 2022 roku szacuje się na 800 milionów Euro, przy rocznym 8% wzroście branży oraz prognozowanej wartość rynku e-commerce w 2025 na poziomie 1,1 miliarda Euro.

Estonia

Estonia to jeden z najmniejszych powierzchniowo krajów Europy, a mimo to w ostatnich latach odnotowała niezwykle dynamiczny rozwój, na czele z najwyższym wskaźnikiem PKB wśród krajów bałtyckich. Zajmuje 6 miejsce w Europie pod względem łatwości prowadzenia biznesu, co zdecydowanie zwiększa siłę wzrostu gospodarczego. Jest także krajem z bardzo wysokim wskaźnikiem cyberbezpieczeństwa, co daje dużą stabilizację w prowadzeniu biznesu online.

Na terenie Estonii prowadzonych jest aż 5 tysięcy sklepów internetowych, podczas gdy jej teren zamieszkuje niewiele ponad milion mieszkańców. Prawie 75% z nich dokonuje transakcji online wraz z płatnością internetową, co stanowi bardzo dobrą wiadomość dla e-handlu. Względem Polski Estonia jest położona najdalej, dlatego w naszym przypadku kluczem do sukcesu będzie sprawny łańcuch logistyczny oparty o własny transport liniowy i najlepszą spedycję Paxy, która zajmie się również doręczeniem paczek na ostatnim odcinku dostaw, czyli do rąk konsumentów.

W 2022 roku wartość rynku e-commerce w Estonii opiewała na kwotę 830 milionów Euro. Jego aktualny roczny wzrost odnotowano na poziomie 5,5%, a prognozowana wartość na 2025 rok to 1,2 miliarda Euro. Trzeba przyznać, że jak na tak niewielki kraj względem ilości mieszkańców, prognozy e-commerce są bardzo pozytywne.

Zwyczaje zakupowe

Społeczności bałtyckie mimo wielu podobieństw w kwestii zakupów internetowych, cechują się również sporą odrębnością. Wpływa na nią między innymi dostępność do Internetu, rozwój technologiczny społeczeństwa, jak również poziom usług logistycznych na danym rynku. Jak wyglądają zwyczaje zakupowe w poszczególnych krajach?

Litwa

Litwini to naród o bardzo dużej dynamice przyswajania nowinek technologicznych. Są otwarci na nowe usługi mobilne, które niejednokrotnie sami wytwarzają. Litwa stoi na prowadzeniu w zakresie licencjonowanych instytucji płatniczych i pieniądza elektronicznego w Europie. Nie mają również problemu ze składaniem podpisów elektronicznych czy korzystania z bankowości online. Litwa dysponuje również bardzo szybkim Internetem, co tym bardziej zachęca Litwinów do korzystania z technologii i wszelkich udogodnień wczesnego świata. Głównym czynnikiem motywującym Litwinów do zakupów online jest niższa cena danego produktu lub usługi.

Mieszkańcy Litwy uwielbiają również uwielbiają przeczesywać Internet w poszukiwaniu niskich cen, dobrych produktów i prawdziwych promocji. Dlatego na tym rynku ogromne znaczenie będą miały kampanie promocyjne, wyprzedaże i obniżki sezonowe. Najchętniej kupowanymi przez Litwinów produktami w sieci są ubrania, buty, kosmetyki, suplementy, sprzęt AGD, meble i elektronika IT. W Internecie kupują również artykuły spożywcze – zarówno suche jak i te z krótką datą przydatności do spożycia.

Najpopularniejszymi platformami e-commerce na Litwie są:

https://www.skelbiu.lt/

https://aliexpress.com/

https://pigu.lt/

https://www.alio.lt/

https://www.ebay.com/

Łotwa

Ciekawostką jest, że końcem 2018 roku aż 98% gospodarstw domowych posiadało dostęp do Internetu, dzięki czemu coraz więcej Łotyszy decyduje się na zakupy online. Największą popularnością cieszy się odzież i elektronika, poza tym Łotysze zamawiają często meble, AGD, kosmetyki i suplementy. Co raz częściej w ich koszykach zakupowych pojawia się również żywność w tym dużą grupę stanowi żywność z półki BIO, organic i superfoods.

Do niedawna Łotwa zmagała się z dużym hamulcem sprzedaży online w postaci relatywnie długiego czasu dostawy przesyłek. Prawie połowa Łotyszy twierdzi, że czas dostawy przesyłek jest zbyt długi, co sprawia, że częściej decydują się na zakupy stacjonarne. W Paxy przesyłki z polskich sklepów internetowych na Łotwę dostarczamy zaledwie w ciągu 2 dni, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na ten rynek europejski: https://www.paxy.pl/przesylki-zagraniczne/lotwa/. Nagminnym problemem łotewskiego rynku e-commerce jest również brak wystarczających informacji w sklepach internetowych na temat produktu, usługi, sposobu płatności lub dostawy, co skutecznie zniechęca kupujących do złożenia zamówienia.

Najczęściej odwiedzane platformy na Łotwie:

https://www.ss.lv/

https://www.1a.lv/

https://www.amazon.de/

https://www.ebay.co.uk/

https://www.amazon.co.uk/

Estonia

Estończycy z roku na rok co raz chętniej przenoszą swoje zakupy do Internetu. I choć znane im są zagraniczne marketplace’y takie jak AliExpress czy Amazon, to ich serca wciąż należą do lokalnego rynku. Zgodnie z platformą ecommercenews.eu, aż 40% Estończyków zamawia produkty wyłącznie ze sklepów lokalnych, na terenie swojego kraju.

Co najchętniej kupują Estończycy? Wśród artykułów pierwszego wyboru internetowego znajdują się ubrania, buty i różnego typu akcesoria odzieżowe czy biżuteryjne. Na drugim miejscu zanotowano bilety lotnicze i usługi transportowe. Dalej znajdziemy zabawki, akcesoria hobbystyczne i rozrywkę czyli głównie bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne. Estończycy najchętniej płacą kartą kredytową lub debetową, często korzystają również z przelewów bankowych oraz PayPal.

Najpopularniejszy marketplace w Estonii to https://zeppik.com/, a na liście najczęściej odwiedzanych portali internetowych znajdują się między innymi:

https://kaup24.ee/

https://www.on24.ee/

https://www.1a.ee/

https://hansapost.ee/

https://www.shoppa.ee/

Jak dotrzeć do konsumentów z Litwy, Łotwy i Estonii?

Oczywiście przez przeglądarki internetowe, social media i rozbudowaną kampanię SEO. Warto również zwrócić uwagę na urządzenia z jakich najchętniej korzystają Bałtowie do buszowania po Internecie. Poniżej trzy wykresy, które polecamy prześledzić przed wejściem na rynek bałtycki.

Jak wynika z powyższych wykresów na Litwie, Łotwie i w Estonii zdecydowaną przewagę wśród przeglądarek internetowych ma Google. Dla polskich firm e-commerce to bardzo dobra wiadomość, gdyż nasza znajomość i użytkowanie przeglądarki Google jest na bardzo zbliżonym poziomie. Prym wśród social mediów w krajach bałtyckich wiedzie Facebook, podobnie jak w naszym kraju. Warto jednak zauważyć dużą popularność Pinteresta, który dla porównania w Polsce użytkuje tylko 3,7 miliona obywateli.

Dalej z wykresów możemy wyczytać, że mieszkańcy Litwy, Łotwy i Estonii chętnie sięgają po telefony komórkowe, przez które dokonują zakupów. Jednak mimo rosnącego trendu komórkowego, wciąż najchętniej wybieranym urządzeniem do przeglądania Internetu są komputery. Jeśli zatem planujesz ekspansję na rynek bałtycki, zdecydowanie zalecamy postawić na responsywną stronę internetową, dopasowaną zarówno do wyświetlania na komputerach, jak i na smart telefonach, których użytkowanie w celach zakupowych wzrasta z każdym miesiącem. Warto również zainwestować w krajowe domeny internetowe z końcówkami ee, lt, lv oraz w najwyższej jakości tłumaczenia treści sklepu internetowego. Dzięki temu zabiegowi Twoi nadbałtyccy klienci nie poczują różnicy między Twoim sklepem, a lokalnymi markami online, co zdecydowanie wpłynie na ich decyzyjność zakupową, tym samym na zwiększenie wolumenu sprzedaży w Twoim sklepie internetowym.

Podsumowanie

Rynek e-commerce w krajach bałtyckich nabiera rozpędu. Z każdym rokiem rośnie nie tylko grono użytkowników Internetu, ale przede wszystkim liczbą konsumentów przekonanych do zakupów online. oku na roku przybywa coraz większe grono stałych użytkowników Internetu. Jeśli planujesz rozpoczęcie działalności e-commerce w tym regionie Europy, zachęcamy do współpracy logistycznej z Paxy. Zadbamy o przesyłki zagraniczne z Twojego magazynu w Polsce do klientów na Litwie, Łotwie i w Estonii. Obsłużymy również zwroty i reklamacje na własnym magazynie w każdym z krajów bałtyckich. Zapraszamy do kontaktu: https://www.paxy.pl/kontakt/.

Źródła:

gemius.com

webinterpret.com

gs.statcounter.com

investincentraleurope.com