E-commerce, zerwanie łańcuchów dostaw i nearshoring napędzają rynek magazynów

Deweloperzy dostarczyli ponad 1 mln metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni magazynowej, co jest najlepszym wynikiem w ujęciu kwartalnym w historii.

Pomimo dużej podaży i dodatkowo prawie czterech milionów metrów kwadratowych będących w budowie, poziom pustostanów wynosi jedynie 5% a popyt netto zarejestrowano na poziomie 75% popytu brutto, który wyniósł aż 1,6 mln mkw.

E-commerce wciąż napędza magazyny

Wpływ na tak dobre wyniki miał oczywiście dalszy wzrost e-commerce, który według wszelkich prognoz i badań nadal będzie rozwijał się corocznie w tempie dwucyfrowym. Poza tym, zerwanie globalnych łańcuchów dostaw, długi czas oczekiwania na dostawy wielu dóbr, począwszy od samochodów, skończywszy na zielonej herbacie, powoduje, że firmy chcą zabezpieczyć się pod kątem trwałości przepływu logistyki i wynajmują buforowe powierzchnie magazynowe, a także wdrażają nearshoring, czyli outsourcing procesów i operacji do regionów mniej odległych. Warto wspomnieć również o wciąż stabilnych poziomach czynszów, pomimo wzrostu kosztów inwestycji deweloperskich.

Ponadto, idealna lokalizacja Polski, pełniącej dla wielu firm rolę międzynarodowego hubu powoduje, że prognozy na kolejne kwartały również są bardzo dobre. Rozrastająca się struktura magazynów, ich różnorodne przeznaczenie, rola i rosnące wymagania klientów w stosunku do terminów dostaw, ale i ułatwień w postaci krzyżujących się kanałów dystrybucji, odbioru i zwrotu pozwala patrzeć w przyszłość optymistycznie. – Damian Kolata, Partner, Head of Industrial & Logistics Agency | Poland, Head of E-Commerce | CEE.

– Niezwykle dynamiczny rozwój sektora magazynowego obserwujemy niemal na wszystkich rynkach regionalnych w Polsce. Prawie 70% wszystkich inwestycji powstaje na głównych rynkach, do których zalicza się region warszawski, górnośląski, łódzki, poznański i wrocławski. Wyraźny wzrost aktywności deweloperskiej obserwujemy w regionach: bydgosko-toruńskim, szczecińskim i w obszarze zachodniej części kraju, gdzie rozpoczęto nowe projekty, m.in. w Jeleniej Górze, Głogowie i Zgorzelcu. Bardzo silny popyt w każdym segmencie rynku - inwestycje typu „Build-to-Suit” (BTS), regionalne centra dystrybucji typu multi-let/BIG-BOX, projekty Small Business Units (SBU) oraz cross-dock wspierające logistykę miejską - kreuje rekordowy poziom aktywności budowlanej w polskim sektorze magazynowym – podsumowuje Adrian Semaan, Senior Research Consultant, Cushman & Wakefield.