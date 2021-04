E-commerce znów młody, trzeba w niego inwestować. LPP tworzy własny software house

Jacek Kujawa i Magdalena Dziewguć, fot. Google Cloud

Pandemia sprawiła, że e-commerce znów stał się młodym rynkiem, w który trzeba inwestować. Podjęliśmy decyzję, że wydzielamy nasz dział IT ze spółki i tworzymy osobny software house. Chcemy do końca roku zwiększyć w nim zatrudnienie o 50 proc. - ujawnił Jacek Kujawa, wiceprezes LPP.

- Od lat konsekwentnie inwestujemy w nowoczesne technologie i budowę zespołu IT. E-commerce w zasadzie budujemy od 2011 roku. W 2014 roku ten dział stanowił 1,04 proc., a tuż przed pandemią 10 proc. W marcu 2020 r. przyszedł kryzys. W takich czasach zawsze najważniejszy jest cash flow. Druga rzecz to kolekcja. W marcu ub r. w magazynach mieliśmy 100 mln towarów, kolejne miliony ubrań płynęły do nas, a my nie wiedzieliśmy kiedy otworzymy nasze sklepy. Musieliśmy więc zacząć przesuwać terminy dostawy kolekcji, aby nasze magazyny "nie wybuchły". Jak udało nam się z tym uporać, skupiliśmy naszą uwagę na e-commerce. To był jedyny kanał sprzedaży, który nam został - tłumaczył podczas konferencji Google Cloud Jacek Kujawa, wiceprezes LPP.

- Pierwsze dane pokazały nam, że e-commerce rośnie bardzo dobrze. Doszliśmy do dwukrotnego wzrostu w tym zakresie. Tutaj nastąpił dla nas trudny moment. Musieliśmy sobie uzmysłowić, że wzrost rzędu 100-proc. to "nie jest sufit", że można rosnąć dalej. Udało nam się na tyle zmotywować zespół i przestawić całą organizację, że w szczytowych momentach rośliśmy nawet pięć razy szybciej, niż rok wcześniej. To były naprawdę piękne wzrosty - opisywał Jacek Kujawa.

- W kryzysie najbardziej pomogły nam: zwinność, elastyczność firmy oraz inwestycje w technologię. W momencie, kiedy e-sprzedaż dosłownie "wybuchała", musieliśmy się zmierzyć z wyzwaniami wokół obsługi tej sprzedaży. Taką kwestią była infrastruktura technologiczna - ruch rósł nawet siedmiokrotnie. Drugim wyzwaniem był contact center. Taki ruch wymagałby nawet pięciokrotnego zwiększenia zatrudnienia w tym dziale. To oczywiście było niemożliwe. Bez technologii nie poradzilibyśmy sobie z tym problemem. Kolejna rzecz to logistyka - z dnia na dzień trzeba było wysłać pięć razy więcej paczek. My byliśmy przygotowani na pik w e-commerce, który trwa kilka dni (black friday wyprzedaże), ale pandemiczny pik trwa miesiącami. W każdym z tych wyzwań technologia nas bardzo wspierała - mówił wiceprezes LPP.

- Już w 2019 r. zrozumieliśmy, że mamy do czynienia z pikowym charakterem w naszych e-sklepach. Planowanie infrastruktury pod te piki jest bardzo czasochłonne. Zaczęliśmy więc migrację naszych serwisów do chmury Google. Potem przyspieszyliśmy z tymi działaniami. Firma zainwestowała też w sztuczną inteligencję oraz chat boota, by wspomóc logistykę i obsługę klienta - opisywał Jacek Kujawa.

- Jesteśmy firmą fashion-tech, a nie firmą fashion. Od dawna realizujemy tę strategię. W 2019 r. widać było, że e-commerce dojrzał. Był stabilny, skończyły się dynamiczne wzrosty, duzi gracze już zadebiutowali. Wydawało się, że nie będzie już żadnych przetasowań. W 2020 roku nagle znowu wróciliśmy do olbrzymich wzrostów. Znowu wszystko na rynku jest możliwe. Klienci poprzez izolację po prostu byli zmuszeni, aby otworzyć się na technologię. Wiele barier u wielu grup społecznych zostało po prostu przełamanych. Teraz klienci są dużo bardziej otwarci na nowinki technologiczne. E-commerce znów stał się młodym rynkiem, w który trzeba inwestować. W LPP podjęliśmy decyzję, że wydzielamy nasz dział IT ze spółki, tworzymy osobną firmę technologiczną - software house. Chcemy do końca roku zwiększyć w niej zatrudnienie o 50 proc. - ujawnił Kujawa.