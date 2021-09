E-delikatesy Deli2 i Lokalny Rolnik podpisały list intencyjny

- Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że Deli 2 S.A. spółka zależna od emitenta, właściciel delikatesów internetowych Deli2.pl, podpisała w dniu 9 września 2021 roku z Farmer Direct, właścicielem platformy handlowej Lokalny Rolnik, list intencyjny dotyczący przeprowadzenia postępowania negocjacyjnego umożliwiającego wypracowanie potencjalnego modelu współpracy stron, w tym także z punktu widzenia ewentualnego procesu połączenia stron - podano w komunikacie.

List intencyjny wiąże strony do 15 grudnia 2022 roku.

Deli2 to projekt, który łączy delikatesy, manufaktury, piekarnie, winiarnie i sklepy z żywnością ekologiczną. Oferta warszawskiego e-sklepu obejmuje zasoby od ponad 30 dostawców na jednej platformie on-line. Deli2 jako jedyna platforma sprzedażowa w Polsce oferuje tradycyjne dania kuchni polskiej od restauratora Adama Gesslera.

Do końca 2023 r. Deli2 planuje dotrzeć do 10 mln polskich konsumentów. Spółka liczy na to, że będzie to możliwe dzięki ekspansji geograficznej.