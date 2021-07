E-drogeria AZETA ma umowę z InPost

fot. Azeta ma umowę z InPost



Azeta.pl – drogeria internetowa, która w maju br. rozpoczęła działalność w Polsce - podpisała umowę z InPost. Kontrakt obejmuje dostawę e-zakupów do Paczkomatów, do domu, zwroty oraz usługę wysyłki za pobraniem.

AZETA jest właścicielem drogerii internetowych na Litwie, Łotwie i w Estonii. Marka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej EUROAPOTHECA, która prowadzi sieć hurtowni i sklepów detalicznych w krajach bałtyckich, Europie Środkowej i Wschodniej. Azeta.pl jest czwartym

e-sklepem marki.

Obecnie Azeta.pl dostarcza e-zakupy następnego dnia do domu lub do punktów odbioru, a tego samego dnia na terenie Warszawy. Wkrótce usługa ta będzie także dostępna w kolejnych miastach.

Koszt dostawy zakupów za pośrednictwem kuriera InPost wyniesie 11,90 zł, a do Paczkomatu 8,90 zł. Przy zakupach powyżej 200 zł przesyłka jest bezpłatna.

- Jesteśmy przekonani, że posiadanie w swojej ofercie opcji dostawy do Paczkomatów jest koniecznością. Polscy klienci cenią sobie ich dostępność, a zasięg InPostu jest

w tym przypadku imponujący. Z uwagą przyglądamy się też innym, nowym usługom naszego partnera – mówi Mindaugas Raguotis, członek zarządu AZETA,

W ofercie nowej e-drogerii znajdują się kosmetyki i artykuły do pielęgnacji ciała znanych brandów oraz marek premium, takich jak Filorga, Institut Esthederm, Vichy czy Bioderma ale także polskie YOPE, Eveline czy OnlyBio. Istotną częścią asortymentu jest także szeroka gama krajowych i zagranicznych suplementów diety oraz witamin.