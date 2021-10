E-grocery celuje w mniejsze miasta. Rozwój biznesu nie będzie prosty

Według danych GUS e-handel żywnością w Polsce stanowi w poszczególnych miesiącach od 0,6 do 1 proc. sprzedaży ogółem żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.

Tylko co piąta firma handlowa z artykułami żywnościowymi sprzedaje online. Oznacza to, że w branży spożywczej penetracja rozwiązań e-commerce jest wyraźnie niższa niż w innych grupach produktów.

Firmy spożywcze nadal utrzymują pewną rezerwę wobec e-handlu...

Urszula Kłosiewicz-Górecka, Zespół Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym: Nie zmieniła tego nawet pandemia. Ponad połowa przedsiębiorstw handlu żywnością nie dostrzegła, by przyspieszyła ona rozwój e-handlu, podczas gdy w innych branżach takie przyspieszenie zauważyło aż 2/3 firm. Tym niemniej, obserwuje się rosnące zainteresowanie e-handlem żywnością. Powstają zarówno podmioty koncentrujące się wyłącznie na tej formie sprzedaży, jak również sieci handlowe łączące sprzedaż online i offline czy specjalne platformy pozwalające na e-sprzedaż. Coraz częściej producenci żywności oraz stacjonarne firmy hurtowe i detaliczne dostrzegają, że sprzedaż online może być drugim ważnym kanałem dystrybucji pomagającym w zwiększeniu sprzedaży i stanowiącym szansę na pozyskanie nowych klientów.

Jakie są oczekiwania klientów wobec e-handlu artykułami żywnościowymi?

Artykuły spożywcze kupuje online co czwarty Polak, ale większość robi to sporadycznie. To, co jest istotne, to wzrost zaufania klientów do tej formy sprzedaży. Klienci przekonali się, że zakupy żywności poprzez internet nie wiążą się z ryzykiem otrzymania towaru niepełnowartościowego lub innego niż był zamówiony czy ryzykiem długiego oczekiwania na dostawę. Silna konkurencja na rynku żywnościowym, zarówno ze strony handlu stacjonarnego, jak i nasilająca się w e-handlu, spowodowały koncentrację wysiłków e-firm na doskonaleniu obsługi klienta, szczególnie dbaniu o świeżość produktów i skracanie czasu dostawy zamówionych produktów. Wielu klientów przekonało się, że przewagą zakupów przez internet są wygoda i oszczędność czasu, a także konkurencyjne ceny w porównaniu z ofertą w handlu stacjonarnym.

Digitalizacja sprzedaży w branży spożywczej przyspieszy?

Z badań wśród przedsiębiorstw wynika, że 3/4 firm spożywczych, które na razie nie funkcjonują w e-commerce, zamierza jednak wejść do tego kanału sprzedaży w ciągu najbliższych 3 lat, a co druga chce to zrobić w ciągu roku. Eksperci z PIE szacują, że w 2022 r. wartość polskiego rynku FMCG może osiągnąć nawet 2,8 mld zł.

Zachętą do rozwoju e-handlu żywnością są pozytywne doświadczenia przedsiębiorstw, które zdecydowały się na to wcześniej. Wyniki badań wskazują, że spośród firm spożywczych działających w kanale online ponad 70 proc. ocenia wejście w e-handel jako sukces, podczas gdy w innych branżach tylko połowa firm. W blisko 2/3 firm celem było zwiększenie sprzedaży, ponad połowa chciała pozyskać nowych klientów, ponad 1/3 firm chciała dogonić konkurencję a blisko 30 proc. dostrzegła w tym szansę na zwiększenie sprzedaży eksportowej.

Konkurencja na rynku e-handlu żywnością będzie się nasilać w wyniku wchodzenia nowych podmiotów, powstawania nowych form działań oraz doskonalenia kluczowych procesów e-handlu żywnością. Już trwają intensywne prace nad doskonaleniem formuły zamówienia i zapłaty oraz procesu dostarczania zamówienia do klienta i zapewnienia dostawy produktów świeżych bardzo wysokiej jakości. Firmy będą poszukiwać nowych, oryginalnych form działania. Kierunkiem rozwoju e-handlu żywnością będzie też pozyskiwanie klientów z mniejszych miejscowości, co oznacza terytorialną ekspansję e-firm z żywnością.

Nasili się konkurowanie nie tylko ofertą, ale również przyjazną jej prezentacją (e-marketing), opisem produktu, niskimi cenami i promocjami, zapewnieniem wygodnego procesu zamawiania, szybkimi dostawami. Największym wyzwaniem dla e-handlu żywnością jest dostarczenie produktów do klienta w stanie zachowującym wysoką jakość i świeżość. Wiąże się to z odpowiednim ich przechowywaniem przed dokonaniem sprzedaży, w transporcie i w procesie dostarczenia ich na adres odbiorcy. Coraz istotniejszego znaczenia nabiera kwestia czasu dostawy, gdyż klient oczekuje szybkiej dostawy i w czasie przez niego wskazanym. W dużych miastach spełnienie tych oczekiwań nie jest proste, ale poza dużymi miastami jest już dużym wyzwaniem.

Ważna jest przy tym kwestia aktualności oferty produktowej, co wymaga skorelowania informacji odnoszącej się do faktycznego stanu magazynowego z tym, co jest prezentowane w sklepie internetowym, możliwe jest jedynie poprzez wykorzystanie dedykowanego systemu informatycznego.

