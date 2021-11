E-grocery śladem dyskontów wkracza do miasteczek i wsi

W ubiegłym roku e-grocery imponująco przyspieszyło rozwój. Czy klienci pozostali w tym kanale?

Sylwester Kubiak, Gemius: Jak wynika z tegorocznego raportu „E-commerce w Polsce 2021”, miesięcznie na zakupy spożywcze w internecie Polacy wydają blisko 200 zł. Niewątpliwie okres pandemii sprzyjał rozwojowi e-commerce’u w ogóle, w tym również sektorowi e-grocery. Duzi gracze w ekspresowym tempie przyspieszyli rozwój w ramach swoich struktur, pojawili się też nowi. Ewolucji ulega też sama usługa e-grocery – wymienić tu można chociażby dostawy 15 minutowe, które zaczynają rewolucjonizować ten rynek. Moim zdaniem w dłuższym okresie będziemy obserwowali łączenie się lub wykup tego rodzaju usług, co doprowadzi do pozostania na rynku najsilniejszych dostawców.

Czego najbardziej szukamy w e-grocery - ceny, szybkości, wygody, jakości?

Powstawanie dark store’ów to dowód na to, że dla klienta szczególnie ważna jest szybkość dostawy. Dynamiczny rozwój tego typu punktów wprost odpowiada na tę potrzebę. Aby być konkurencyjnym na rynku e-grocery nie wystarczy spełniać warunku atrakcyjnej ceny, trzeba również szybko dostarczyć zamówione produkty.



Z tegorocznej fali raportu „E-commerce w Polsce” wiemy, że czynniki najbardziej motywujące konsumentów do zakupów online łączą się z wygodą i ta sytuacja trwa już od kilku lat. Respondenci wymieniali tu najczęściej dostępność e-sklepów przez całą dobę (76% wskazań), brak konieczności jechania do sklepu (73%), a także nieograniczony czas wyboru produktów (67%). Szybkość dostawy to również istotny element, na który patrzyłbym przez pryzmat oszczędności czasu, tak ważnego szczególnie w przypadku zakupów spożywczych. Możliwość zamówienia artykułów pierwszej potrzeby przez internet i sprawne ich dostarczenie przez sklep mają też ogromne znaczenie w przypadku osób, które mają problem z poruszaniem się lub borykają się z innymi ograniczeniami. Spowodowany pandemią lockdown i wynikające z niego ogromne zainteresowanie zakupami online były na to wyraźnym dowodem.

Jak prognozują Państwo dalszy rozwój rynku sprzedaży żywności w sieci? Czy mniejsze miejscowości znajdą się na celowniku firm?

Z oczywistych względów właściciele sklepów online rozpoczynają ekspansję od dużych miast, ponieważ to świetny sposób, aby szybko przetestować rynek. Rozpowszechnienie e-grocery w największych miastach wygląda już dziś bardzo obiecująco. Kolejnym nieuniknionym krokiem rozwoju jest rozszerzanie usług na mniejsze miejscowości i wsie. E-commerce przechodzi te same etapy, które obserwowaliśmy w przypadku rozwoju tradycyjnej sieci sprzedaży. Obecnie każda mniejsza miejscowość i wieś ma na swoim terenie przynajmniej dyskont, z biegiem czasu naturalnym będzie więc pojawianie się tam również usług dostarczania door to door.

Jak technologie mogą się przyczynić do zwiększania sprzedaży w tym kanale?

Rozwój technologii wspierających e-commerce jest dynamiczny i dotyczy m.in. różnych form płatności. To ważne, ponieważ możliwość wyboru sposobu zapłaty za zakupy spośród różnych opcji jest czynnikiem, który – jak wynika z naszego raportu – zachęca do częstszych zakupów ponad połowę badanych (53%). Kolejną kwestią jest coraz wygodniejszy dostęp do zakupów online za pośrednictwem różnych urządzeń – zarówno komputerów stacjonarnych czy laptopów, jak i smartfonów. Rozwój m-commerce znajduje potwierdzenie w naszych danych: wg raportu, zakupów za pośrednictwem smartfonu dokonuje aż 76% e-konsumentów (dla porównania – odsetek ten w przypadku laptopów wynosi 78%), a w najmłodszej grupie badanych - aż 92%! Warto zauważyć, że w Polsce usługi dostępu do internetu w ogóle rozwijają się bardzo szybko i to niezależnie od uwarunkowań geograficznych: sytuacja, gdy gospodarstwo domowe na wsi dysponuje lepszym łączem niż to w mieście, nie należy już do rzadkości.

Wiele mówi się o zrównoważonym rozwoju. Czy e-grocery to rzeczywiście ekologiczna forma zakupów?

Oczywiście - aby zdać sobie z tego sprawę wystarczy spojrzeć na pełne parkingi pod centrami handlowymi czy dyskontami. Konsumenci robiąc większe zakupy często korzystają z samochodu. W przypadku e-commerce zakupy kilku klientów przewożone są zbiorczym transportem, np. do maszyn paczkowych, dostawy e-grocery niejednokrotnie są też realizowane jednośladami. To niewątpliwy plus. Lepsze z perspektywy ekologii są też zakupy u lokalnych dostawców – znacznie mniejszy ślad węglowy generuje transport krajowych warzyw czy owoców niż przewożenie tych produktów przez tysiące kilometrów. Kwestia opakowań stanowi obecnie duży problem, na szczęście rośnie w tej kwestii nie tylko świadomość producentów, wspierana regulacjami prawnymi, ale też proekologiczne oczekiwanie konsumentów.