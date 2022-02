e-Izba chce zmian w Projekcie Ustawy Covidowej

7 stycznia 2022 r. wpłynął do Sejmu RP poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19, zwany dalej „Projektem". Projektowane przepisy wpłyną na sytuację wszystkich pracowników i pracodawców, również tych z branży gospodarki cyfrowej. Z tego względu Izba Gospodarki Elektronicznej, zwana dalej „e-Izbą", przedstawiła swoje stanowisko dotyczące Projektu.

"e-Izba apeluje o wprowadzenie gruntownych zmian w Projekcie, bowiem przewidziane w nim rozwiązania: nie przyczynią się do realnego przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19, są kontrowersyjne z perspektywy zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej, na których opiera się także odpowiedzialność pracowników i pracodawców, będą prowadzić do powstawania konfliktów w zakładach pracy, nie są precyzyjne, już choćby w zakresie przesłanki uprawniającej do żądania wyniku testu diagnostycznego przez pracodawcę" – powiedziała Patrycja Sass-Staniszewska prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Stanowisko e-Izby w załączonym dokumencie.