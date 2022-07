e-Izba ma nowego partnera

Firma Admitad została założona w 2009 roku w Niemczech jako sieć afiliacyjna. Obecnie oferuje szeroką gamę rozwiązań z zakresu innowacyjnego marketingu. Jest właścicielem m.in. sieci afiliacyjnej Admitad Affiliate, narzędzia zwiększania przychodów dla marek i sklepów internetowych Admitad Monetize, platformy SaaS do samodzielnego kreowania kampanii afiliacyjnych Tapfiliate, Admitad White Label – czyli rozwiązań kuponowych dla mediów internetowych czy Admitad ConvertSocial, platformy monetyzacji ruchu z mediów społecznościowych oraz dwóch funduszy VC.

- Przystąpienie do Izby Gospodarki Elektronicznej jest dla nas naturalnym kolejnym krokiem po uruchomieniu działań operacyjnych w Polsce. Zakres merytoryczny oraz aktywności Izby wpisują się w zarówno w naszą działalność, ja i naszych partnerów – czyli reklamodawców i wydawców. Moje dotychczasowe doświadczenia wyniesione ze współpracy potwierdzają, że jest to organizacja, której zależy nie tylko na prężnym rozwoju, ale również na partnerach zrzeszonych oraz budowaniu świadomości społeczeństwa w zakresie aktywności biznesowej, edukacyjnej oraz legislacyjnej sektora e-commerce. Liczę że przystąpienie Admitad do Izby przyniesie same korzyści obu stronom wspierając przy okazji rozwój e-commerce w Polsce i Europie – powiedział Mateusz Łukianiuk, Country Manager Poland, Admitad.