e-Izba podsumowuje miniony rok. Branża e-commerce wciąż na fali

- Dynamiczny wzrost zainteresowania zakupami online i rozwój sklepów internetowych od kilkunastu miesięcy napędzają polski rynek handlu elektronicznego. Utrudniony dostęp do sklepów stacjonarnych oraz ograniczenia w przemieszczaniu się zachęciły klientów do dokonywania zakupów w sieci. W efekcie internetowa sprzedaż odnotowała spektakularne wzrosty, sprzedawcy inwestują w nowe rozwiązania i poszukują nowych rynków zbytu oraz środków na dalszy rozwój, a prawodawcy dostosowują przepisy do nowej wirtualnej rzeczywistości. W internecie kupuje już 84% internautów. To kolejny rok, gdzie odsetek kupujących online rośnie o ponad +10p.p. W połowie września 2021 r. w KRS zarejestrowanych było w sumie 51 tys. sklepów internetowych – o ponad 6,3 tys. (14%) więcej niż na koniec roku 2020 - mówi Patrycja Sass – Staniszewska.

TOP 10 wydarzeń branży e-commerce w 2021 roku według e-Izby

1. Pakiet VAT e-commerce

Wejście w życie, z dniem 1 lipca 2021 roku, przepisów określających nowe zasady opodatkowania i rozliczania podatku VAT w transgranicznym handlu elektronicznym towarami na odległość oraz usługach świadczonych na odległość na rzecz konsumentów (B2C) jest szansą na uczciwe traktowanie e-przedsiębiorców europejskich względem przedsiębiorców spoza UE – głównie Chin. e-Izba analizowała wnikliwie temat w ramach kampanii „Taki Sam Start” – problem tkwi w systemie egzekwowania ustanowionego prawa, który kompletnie nie działa na poziomie m.in. urzędów celnych czy poczty. Niestety aktualnie ani Ministerstwo Finansów ani KAS nie ujawniają poziomu ściągalności VAT oraz nie wiemy czy system jest szczelny.

2. E-commerce z impetem wszedł na giełdy

Coraz więcej podmiotów z branży e-commerce decyduje się na wejście na giełdy papierów wartościowych. W tym roku na dużym parkiecie zadebiutowały takie firmy jak: Allegro, Answear.com, Brand24, Pepco czy Shoper. Warto odnotować fakt wejścia InPost na giełdę w Amsterdamie.

3. Mikołaj Wezdecki topowym menedżerem

To postać stojąca za sukcesami innowacyjnych projektów, działań i wdrożeń w eobuwie.pl - jako dyrektor e-commerce w randze członka zarządu tej firmy został zdobywcą Grand Prix konkursu dyrektor e-commerce roku. Otrzymał także tytuł dyrektora e-commerce roku 2021 w kategorii cross-border e-commerce.

4. E-commerce coraz bardziej odpowiedzialny

Obszerne opracowanie e-Izby „Odpowiedzialny e-Commerce”, obejmujące zarówno klientów jak i sklepy (B2C i B2B) pokazało, że kwestie środowiskowe i społecznej odpowiedzialności biznesu stają się kluczowe dla dalszego rozwoju biznesów. Ponad połowa e-konsumentów wybierając sklep internetowy bierze pod uwagę fakt, czy dany sprzedawca jest firmą odpowiedzialną społecznie i działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

5. Znaczące zmiany personalne w zarządach ważnych graczy rynku e-commerce

Damian Zapłata został nowym prezesem zarządu eobuwie.pl. Z kolei rada nadzorcza spółki eobuwie.pl S.A. powołała w swój skład Szymona Bujalskiego, a Wojciech Tomaszewski został powołany do zarządu Answear.com.

6. Start marketplace w decathlon.pl

W sierpniu tego roku wystartował program partnerski Decathlonu, który otworzył platformę sprzedażową dla branży sportowej.

7. Rok silnych kampanii

Sklepy i platformy zakupowe pokazują jak skutecznie zdobywać klientów i jak walczyć o ich uwagę.

8. Start projektu Doktor B2B e-commerce

W ramach projektu topowi eksperci B2B e-commerce, podczas spotkań biznesowe w formule „jeden na jeden”, będą doradzać producentom i dystrybutorom, którzy są lub wkraczają na ścieżkę wdrażania rozwiązań cyfrowych. Celem jest dostarczenie praktycznych rozwiązań dedykowanych dla potrzeb digitalizacji polskiego rynku e-commerce B2B, który na koniec ubiegłego roku był wart ok. 450 mld zł.

9. Współpraca z PAIH dla cross boarder e-commerce

We wrześniu 2021 roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) i Izba Gospodarki Elektronicznej podpisały porozumienie o współpracy w zakresie promowania, edukowania i rozwoju eksportu w handlu internetowym. Eksperci z PAIH będą się angażować w cykliczne warsztaty i szkolenia dla biznesu, które realizowane są w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej prowadzonej przez e-Izbę.

10. Nawiązanie współpracy z Ministerstwem Rozwoju

e-Izba, jako jedyna organizacja branżowa, przygotuje kompleksowe materiały edukacyjne dla Ministerstwa Rozwoju na stronę trade.gov.pl. Eksperci Izby Gospodarki Elektronicznej przygotują poradnikowe dla przedsiębiorców jak prowadzić skuteczny biznes w internecie.