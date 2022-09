e-Izba startuje ze szkołą dla dzieci i młodzieży

W uroczystym otwarciu udział wzięli udział Prezydenci miast: Miasta Rybnika - Piotr Kuczera i Wiceprezydent Miasta Łodzi - Adam Pustelnik. Prezydenci podpisali list intencyjny, w którym wyrazili chęć włączenia się w tą ważną społecznie inicjatywę edukacji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, także na poziomie lokalnym.

Izba Gospodarki Elektronicznej uruchamia szkołę

Polska znajduje się na niechlubnym, 24 miejscu, jeśli chodzi o edukację cyfrową dzieci i młodzieży. Mamy bardzo wiele do nadrobienia, gdyż to jedna z najniższym pozycji wśród krajów Unii Europejskiej. Ponadto sami uczniowie jasno wyrazili chęć rozwijania kompetencji cyfrowych.

Dlatego Izba Gospodarki Elektronicznej, uruchamia nową Szkołę Gospodarki Cyfrowej - tym razem skierowaną do dzieci i młodzieży. W ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej Junior, zostaną przeprowadzone zajęcia merytoryczne i praktyczne. Pierwszy, tegoroczny cykl jest zaprojektowany dla uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej. Młodzi adepci będą mogli zdobyć wiedzę z zakresu kompetencji cyfrowych, odpowiedzialnych i bezpiecznych zakupów online, świadomego i bezpiecznego poruszania się w sieci, mediów społecznościowych czy zastosowania najnowszych technologii. W ramach projektu uczniowie zostaną zaproszeni do siedzib firm członkowskich e-Izby, by poznać środowisko w jakim funkcjonuje e-handel. Informacje z zakresu edukacji cyfrowej w postaci broszur i materiałów video trafią również do rodziców i nauczycieli. Do Szkoły Gospodarki Cyfrowej Junior zostali zaangażowani najlepsi eksperci z obszaru edukacji cyfrowej – nauczyciele, pedagodzy i praktycy.

Umiejętności cyfrowe są niezbędnym elementem rozwoju edukacyjnego

- Poszerzenie Szkoły Gospodarki Cyfrowej, która funkcjonuje w naszej organizacji od 10 lat, o projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży była naturalnym kierunkiem. Uważamy, że kompetencje cyfrowe trzeba kształtować już od najmłodszych lat, gdy tylko dziecko zaczyna świadomie korzystać ze smartfona czy tabletu. Postępująca rewolucja technologiczna, pandemia i zdalne nauczanie podkreśliły, jak ważna jest umiejętność świadomego i bezpiecznego poruszania się w sieci. Mamy świadomość, że umiejętności cyfrowe są niezbędnym elementem rozwoju edukacyjnego, a w przyszłości rozwoju zawodowego. Stąd pomysł, aby dzieci z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych zabierać do siedziby takich firm jak np.: Allegro, Modivo czy Ceneo. Zależy nam, by poznały od podszewki, jak wygląda praca w najdynamiczniej rozwijającym się sektorze w Polsce - komentuje Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.



- Rybnik ściśle współpracuje z Izbą Gospodarki Elektronicznej nieprzerwanie od 5 lat. To właśnie jesienią 2017 roku uruchomiliśmy śląski oddział e-Izby, który prężnie realizuje swoją misję i wspiera e-firmy z tego regionu. Jestem dumny, że kolejny projekt, który będziemy wspólnie realizować, będzie pomagał dzieciom i młodzieży rozwijać, tak dziś potrzebne, kompetencje cyfrowe - dodaje Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika.