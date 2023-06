e-Izba: Trzeba uszczelnić VAT dla azjatyckich platform

Nierówne zasady konkurencji

Izba Gospodarki Elektronicznej, jako organizacja reprezentująca przedsiębiorców z branży e-commerce, od dawna zwraca uwagę na problem nierównej pozycji małych i średnich przedsiębiorców krajowych wobec “gigantów” z państw trzecich. Jest to konsekwencja niedoskonałych przepisów prawnych oraz niepełnego egzekwowania obowiązujących regulacji.

- e-Izba jest bezpośrednio zaangażowana we wsparcie działań MŚP w tym obszarze: od prawie dwóch lat prowadzi kampanię “Taki sam start”, mającą na celu zwrócenie uwagi na brak możliwości prowadzenia przez polskich e-sprzedawców równej konkurencji z przedsiębiorcami prowadzącymi sprzedaż do Polski za pomocą azjatyckich, a w szczególności chińskich, platform sprzedażowych. Jako organizacja, nieustannie apelujemy o zapewnienie równych warunków działania wszystkim podmiotom na rynku UE (tzw. level-playing field), niezależnie od ich wielkości i pochodzenia, co jest najlepszym sposobem wspierania zdrowej konkurencji, innowacji i ostatecznej ochrony interesów konsumentów. Kluczowym elementem „Takiego Samego Startu” jest podkreślanie konieczności uszczelnienia rozliczeń podatku VAT dla przesyłek z państw trzecich. Także cieszą nas propozycję Komisji Europejskiej, która planuje nałożyć cła importowe na towary do 150 euro, które obecnie są zwolnione i mamy nadzieję na ich szybkie wdrożenie - mówi Patrycja Sass-Staniszewska.

Potrzebna lepsza ochrona konsumentów

Jednak w ocenie przez e-Izby problem sięga dalej.

- W kampanii „Taki Sam Start” wskazujemy również na konieczność zapewnienia skutecznego egzekwowania przepisów służących ochronie konsumentów, na zagwarantowanie konsumentom możliwości łatwego i sprawnego kontaktu z platformami, na sankcjonowanie zachowań naruszających zasady uczciwej konkurencji, na wprowadzenie rozwiązań dających możliwość realnej egzekucji orzeczeń. Dlatego też, w naszej ocenie, aby zapewnić realne bezpieczeństwo konsumentów i równe warunki konkurowania dla przedsiębiorców polskich, unijnych i tych spoza UE, konieczne jest wprowadzenie dodatkowych rozwiązań. W szczególności kwestię ustanowienia adresu do doręczeń, co pozwoli na efektywne prowadzenie postępowań i stosowanie sankcji w razie nie respektowania przepisów konsumenckiej przez przedsiębiorców działających na danym rynku, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca ten ma siedzibę w UE czy poza UE - uważa prezes Izby Gospodarki Elektronicznej