E-Izba tworzy rating odpowiedzialnego e-commerce w Polsce

Rating „Odpowiedzialny e-commerce”, to jeden z trzech filarów projektu e-Izby pod tą samą nazwą, czyli „Odpowiedzialny e-commerce”, na który składają się: Badanie i Raport, Forum Gospodarki Cyfrowej oraz Rating.

Celem tej inicjatywy jest pokazanie, że firmy e-commerce odgrywają ważną rolę w kreowaniu nowoczesnej, cyfrowej gospodarki opartej na odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju.

Rating to zestawienie firm z polskiego e-commerce, które najbardziej wyróżniają się w tych obszarach. Obejmuje sektory B2C, B2B, przedsiębiorstwa zrzeszone w Izbie Gospodarki Elektronicznej oraz spoza niej.

- Naszym celem jest docenić i nagrodzić firmy, które wyróżniają się w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chcemy dać im możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć, a także pozwolić na dostęp do wiedzy i dobrych praktyk branżowych. Będzie to kolejny sposób na promocję zagadnień zrównoważonego rozwoju wśród firm i społeczeństwa. Nie chodzi w nim o rywalizację, a o edukację i kontynuację dialogu w tym jakże istotnym temacie. Ponadto firmy, które zgłoszą się do ratingu otrzymają indywidualny raport, który pokaże firmę na tle konkurencji oraz wskaże elementy do poprawy - mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby.

Koszyk zakupowy rośnie

Polski e-commerce to rozpędzona lokomotywa gospodarki. Według Raportu Izby Gospodarki Elektronicznej „Omnicommerce. Kupuję wygodnie 2021” ponad 84 proc. internautów kupuje przez Internet. Polacy doceniają łatwość zakupów online. Niewątpliwie katalizatorem dynamicznego rozwoju e-handlu stała się pandemia. Z danych zebranych przez PwC wynika, że pomiędzy 2019, a 2020 rokiem sprzedaż online zwiększyła się o 35 proc. i będzie nadal rosnąć 12 proc. rocznie. Warto zaznaczyć, że w 2020 r. w Polsce przybyło ok. 12 tyś. nowych sklepów internetowych, osiągając liczbę 44,5 tyś. na początku stycznia 2021 r.