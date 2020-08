E-Kiosk z 1,5 mln zł zysku po pierwszym półroczu

W minionym półroczu spółka e-Kiosk, do której należą platformy eKiosk.pl, eGazety.pl i Nexto.pl z prasą cyfrową i e-bookami oraz agencja marketingowa eContentLAB.pl, osiągnęła wzrost przychodów sprzedażowych o 13 proc. do 5,7 mln zł oraz 1,5 mln zł zysku netto. Zysk netto wzrósł aż o 85 procent względem ubiegłego roku (827 tys. zł w pierwszym półroczu 2019).

- Nasze wyniki to efekt dwóch procesów. Z jednej strony dynamicznie dostosowaliśmy działania sprzedażowe i marketingowe do warunków rynkowych powstałych w skutek COVID-19, sprzyjających dystrybucji prasy cyfrowej i ebooków. Z drugiej - zyskaliśmy na prowadzonej od ponad półtora roku polityce optymalizacji kosztów i monitorowania marży - która w warunkach epidemii przyniosła wymierne korzyści. Można powiedzieć, że paradoksalnie - nie wiedząc co nas czeka - byliśmy na taką sytuację przygotowani - mówi Łukasz Piela, prezes zarządu e-Kiosk S.A.

Dobre wyniki finansowe firmy są też efektem nowych działań. W pierwszym półroczu spółka pozyskała kontrakty na obsługę prasy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Uruchomiła nową odsłonę sklepu internetowego z oprogramowaniem Mała Księgowość, rozwiązania skierowanego do biur rachunkowych obsługujących małe i średnie firmy oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto, należąca do spółki agencja eContentLAB wyszła z ofertą realizacji konferencji online. Odbyły się już konferencje zrealizowane m.in. dla GPW, Santander, IZFIA.