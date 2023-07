E-konsumenci kupują więcej, ale za mniej. Jak wyglądała pierwsza połowa roku w e-commerce?

Pierwsza połowa tego roku przyniosła rdr. wzrost sprzedaży (+ 15 proc.) oraz liczby transakcji (+ 33 proc.) w sklepach internetowych. Jednocześnie okres ten przyniósł spadek średniej wartości koszyka zakupowego (- 13 proc.) – podaje operator płatności Tpay.

Największe wzrosty sprzedaży odnotowała branża poligrafii, wydawnictw i księgarń.

Średnia wartość koszyka zakupowego najbardziej zmalała w sektorze transportu.

Mimo to od dłuższego czasu umacniają się zachowania zakupowe konsumentów, bez wątpienia związane z poszukiwaniem niższych cen, takie jak chociażby zakupy online. Jak podaje Izba Gospodarki Elektronicznej w raporcie „Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2023”, kiedykolwiek zakupu w sieci dokonało 100 proc. polskich internautów (+ 13 p.p. rdr.), a już co trzeci konsument częściej kupuje w sieci z powodu inflacji.

Wzrost sprzedaży internetowych

Choć fakt, że popularność zakupów w sieci rośnie, jest raczej oczywisty, to doskonale odzwierciedlają go dane zebrane przez Tpay. Operator płatności podaje, że w sklepach internetowych z nim współpracujących, pierwsze sześć miesięcy tego roku upłynęło pod znakiem wzmożonej aktywności polskich e-konsumentów. Odnotowano odpowiednio 15 proc. i 33 proc. wzrostu sprzedaży i liczby transakcji w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. Pierwsza połowa roku przyniosła jednak spadek w średniej wartości koszyków zakupowych o 13 proc.

- Wzrost sprzedaży i liczby transakcji w handlu internetowym, przy jednoczesnym spadku średniej wartości koszyków zakupowych pokazuje, że Polacy coraz częściej korzystają z możliwości zakupów online, jednak wykazują się większą oszczędnością. Oprócz efektywniejszego zarządzania finansami, polscy klienci mają również większą świadomość swoich oczekiwań oraz potrzebę tworzenia pozytywnych doświadczeń zakupowych poprzez przywiązywanie większej wagi do dopasowanego do ich oczekiwań procesu zakupowego oraz procesu płatności – mówi Dawid Cichy, Head of Sales w Tpay.

W porównaniu z ubiegłym rokiem, w minionym półroczu z największej sprzedaży mogły cieszyć się takie branże jak poligrafia, wydawnictwa i księgarnie (+ 195 proc.), biżuteria i rękodzieło (+ 137 proc.) oraz rozrywka (+ 72 proc.). Te dwa ostatnie wymienione sektory to również te, które przodowały pod względem liczby transakcji i zanotowały przyrost odpowiednio o 167 proc. oraz 104 proc. Podium zamknęły sklepy i usługi sportowe (+ 59 proc.). Większych zakupów konsumenci dokonywali w branży reklamy i mediów oraz usług turystycznych – tutaj średnia wartość koszyków zakupowych podniosła się odpowiednio o 47 proc. oraz 31 proc.

Nie zabrakło jednak spadków: o 28 proc. spadła sprzedaż artykułów dziecięcych, o 15 proc. liczba transakcji w branży reklamy i mediów, a przy średniej wartości koszyków zakupowych największe spadki dotknęły sektory: moda i akcesoria (- 13 proc.), transport (- 24 proc.) oraz budownictwo i narzędzia specjalistyczne (- 12 proc.).