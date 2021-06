E-konsumenci oczekują ekologicznych dostaw

W kontekście ekologii najbardziej rażące dla konsumentów jest stosowanie przez e-sklepy opakowań zbyt dużych w stosunku do zawartości, a także foliowych wypełniaczy. Fot. Shutterstock

8 na 10 klientów rynku e-commerce dostrzega problemy z dostawą. Zwykle jest to brak darmowej dostawy i zwrotu, którą wskazuje niemal jedna piąta badanych, ale internauci wskazują także na aspekt ekologiczny – wynika z raportu Mobile Institute i Izby Gospodarki Elektronicznej.

Według raportu Co (u)gryzie e-commerce, jedna czwarta e-konsumentów zwraca uwagę na stosowanie przez sklepy nieekologicznych form opakowań (przede wszystkim badani, którzy bardzo często kupują online), bądź brak opcji wyboru dostawy ekologicznej (wszystko w jednej paczce, nawet jeśli miałoby to wydłużyć termin dostawy). W kontekście ekologii najbardziej rażące dla konsumentów jest stosowanie przez e-sklepy opakowań zbyt dużych w stosunku do zawartości, a także foliowych wypełniaczy.

W kontekście problemów z dostawą, internauci zwracają także uwagę na brak opcji śledzenia przesyłki (częściej kobiety), niewygodny wybór paczkomatów lub innych punktów odbioru (przede wszystkim często e-kupujący) i brak opcji zapakowania produktu na prezent. Ten ostatni aspekt jest szczególnie istotny dla przedstawicieli pokolenia Z (26% wskazań w tej grupie badanych).

Opracowanie powstało na podstawie badania zrealizowanego przez Mobile Institute na grupie 2754 internautów. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody CAWI (Computer-Assisted Web Interview) - responsywnych ankiet elektronicznych emitowanych na stronach www oraz w wysyłce mailowej. Dane zebrano w lutym 2021 roku.