E-konsumentki kupują z przyjemnością, dla e-konsumentów to niemiły obowiązek

Jak wynika z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej “Mr. & Mrs. E-commerce" funkcjonują różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w zachowaniach i preferencjach dotyczących zakupów w sieci.

Zarówno kobiety jak i mężczyźni najchętniej płacą za zakupy w Internecie szybkim przelewem przez serwis płatności, np. Przelewy24 czy Dotpay.

E-zakupy – przyjemność czy obowiązek?

Dla jednej czwartej e-konsumentek kupowanie w sieci to czysta przyjemność i możliwość próbowania nowych produktów. Polki dokonują bardzo świadomych i przemyślanych zakupów w Internecie, niemal zawsze sięgając po określone towary (28 proc.). Aż 42 proc. z nich, nie czując potrzeby zmiany, wybiera ofertę tych samych, wcześniej sprawdzonych sprzedawców. Natomiast niemal co trzeci mężczyzna zakupy w sieci traktuje jako niemiły obowiązek (30 proc.) lub przypadek (29 proc.), wypełniając swój koszyk artykułami aktualnie dostępnymi w sklepie lub w promocji. Co ciekawe, zarówno Panie jak i Panowie (odpowiednio 42 proc. i 45 proc.) określają siebie jako racjonalnego klienta, który kupuje sprawdzone produkty, zwykle w tych samych, zaufanych miejscach.

Co kusi, co odstrasza?

Bez względu na płeć, do robienia zakupów online skłaniają darmowe i szybkie dostawy oraz atrakcyjne promocje. Kobiety zniechęca brak potrzeby kupowania online (20 proc.) oraz preferowanie zakupów tradycyjnych, których przewagą jest natychmiastowe, po zakupie, otrzymanie produktu (18 proc.). Zdaniem mężczyzn panie obawiają się jeszcze trudności przy zwrocie zakupów i realizacji gwarancji (16 proc.) oraz nie mają zaufania do sprzedawców w Internecie (15 proc). Kobiety ten aspekt zniechęcający do zakupów wskazują także u mężczyzn (17 proc.). A oni sami jako argumenty skłaniające do zakupów w sklepach stacjonarnych podają wybrany produkt (20%) i nie czują potrzeby robienia zakupów przez Internet (17%).