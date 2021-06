E-konsumentom przeszkadzają: brak darmowej dostawy oraz nieekologiczne opakowania

Robert 2021-06-08 21:43:49

Rozumiem że klienci łącznie z eko dostawą godzą się na wyższe ceny. Co do darmowych wysyłek i zwrotów to tu ekooszołomy mają pole do popisu tyle opakowań i rzeczy ze zwrotów ląduje na śmietniku że już dawno powinno się zabronić zwracania towaru kupionego przez internet