E-Shopping Group z dużym wzrostem przychodów

E-Shopping Group, spółka notowana na rynku NewConnect, która prowadzi 7 sklepów internetowych w modelu dropshipping, uzyskała we wrześniu przychody brutto ze sprzedaży o szacunkowej wartości przekraczającej 252 tys. zł. Prognozowane wyniki ze sprzedaży za III kwartał 2023 wynoszą niemal 568 tys. zł (vs. blisko 169 tys. zł w II kwartale br.). Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rozszerzenia oferty produktowej, wzrostu wielkości koszyka zamówień oraz rosnącej liczby klientów e-sklepów prowadzonych przez spółkę.