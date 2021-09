E-sklep Azeta dostarcza kosmetyki tego samego dnia

Obecnie z tego rozwiązania mogą korzystać klienci z Warszawy, ale już niedługo, z kosmetyków dostarczonych parę godzin po złożeniu zamówienia będą mogli cieszyć się klienci z kolejnych polskich miast.

- Gdy planowaliśmy wejście na polski rynek, zauważyliśmy, że niewiele e-sklepów z kosmetykami oferuje dostarczenie zamówionych produktów tego samego dnia, pod same drzwi, a przecież takie rozwiązanie oferuje wiele korzyści – oszczędza czas, pieniądze, a kosmetyki czy suplementy diety klienci otrzymują parę godzin po zamówieniu – mówi Mindaugas Raguotis, Country Manager i członek zarządu AZETA PL.

Dostawa także w sobotę

Dziś, klient e-sklepu AZETA PL w Warszawie, a niedługo w innych polskich miastach, może zamówić wybrane przez siebie produkty, na przykład dermokosmetyki, aż do godziny 16:00 i otrzymać zamówienie jeszcze tego samego dnia, w godzinach między 18:00 a 22:00. Sklep internetowy niedawno rozszerzył tę usługę także na sobotę. Po złożeniu zamówienia, każdy klient otrzymuje wiadomość w formie SMS-a i ma możliwość śledzenia przesyłki kurierskiej w czasie rzeczywistym na mapie, więc dokładnie wie, kiedy otrzyma paczkę.

W ostatnim miesiącu, z dostawy tego samego dnia skorzystało około 7,5% kupujących w AZETA PL, a e-sklep obserwuje rosnące zainteresowanie tą formą. „Dostawa kosmetyków pod drzwi jeszcze tego samego dnia to nowe rozwiązanie, które stało się niezbędne w czasie pandemii. Uważamy, że popularność tej formy dostawy będzie rosnąć, co na pewno zaobserwujemy tej jesieni. Już teraz mogę jednak powiedzieć, że opinie klientów są bardzo pozytywne.” – dodaje Mindaugas Raguotis.

Pomysłem sklepu internetowego AZETA PL jest to, aby dzięki dostawie tego samego dnia, zakupy online przypominały zakupy stacjonarne, a klienci mogli otrzymać kosmetyki tak szybko, jak to możliwe. „Staramy się stworzyć jeszcze lepsze doświadczenie zakupowe niż to znane ze sklepu stacjonarnego. Chcemy, aby nasi klienci cieszyli się korzyściami rozwiązań e-commerce - szerszym asortymentem i lepszymi cenami, a także, aby mogli podobnie jak w sklepie stacjonarnym – otrzymać zakupy prawie natychmiast” – dodaje Mindaugas Raguotis.