E-sklep Bonami planuje inwestycje i wejście w private label

W 2019 r. w sklepie Bonami dokonano łącznie miliona zamówień, a średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła około 60 euro. Fot. materiały prasowe

Spółka Bonami, właściciel sklepu internetowego Bonami.pl, ocenia ubiegły rok za udany - z dynamiką przychody na w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej wzrosły o ponad 35 proc. Na ten rok spółka zapowiada inwestycje między innymi w asortyment, w tym wejście w segment „private label” – przyznaje Pavel Vopařil, CEO Bonami.

Bonami to największy czeski sklep internetowy, który oferuje inspiracje do domu, a także tematyczne kolekcje mebli i artykułów wyposażenia wnętrz – obecny w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, od 2014 r. w Polsce. Jak powiedział Pavel Vopařil, CEO Bonami, spółka zamknęła ubiegły rok z globalnym przychodem w wysokości 55 milionów euro. To dane z rynków czeskiego, słowackiego, polskiego, rumuńskiego oraz węgierskiego. W porównaniu do 2018 r. wyniki wzrosły o 35% i z tą dynamiką Bonami planuje rozwijać się dalej. Jednym z ważniejszych rynków dla spółki będzie Polska, gdzie przychody rok do roku wzrosły aż o 40%.

Według analiz Cushman & Wakefield polski e-commerce rośnie w tempie 18% rocznie i należy do najszybciej rozwijających się w Europie. W ciągu najbliższych kilku lat jego wartość może wynieść nawet 80 mld zł. Przez internet – jak podaje w swoim corocznym raporcie Gemius – kupuje już 62% internautów, przy czym 36% deklaruje zakup tą drogą mebli i akcesoriów do domu, a 29% planuje taki zakup w przyszłości. Można więc powiedzieć, że e-commerce stał się dla polskich konsumentów synonimem wygodnych zakupów – także w kategorii „dom i wnętrze”.

- Dzięki dobrym wynikom finansowym możemy sobie pozwolić na rok inwestycji – podkreśla Pavel Vopařil. – Inwestujemy duży kapitał w rozbudowę magazynu. W ten sposób będziemy mieć aż dwa razy więcej produktów na stanie, co znacznie przyspieszy ich dostawę. Jednocześnie zaczynamy budować obecność offline. Na początku w Czechach, gdzie marka jest najdłużej i jest też najbardziej rozpoznawalna. Podobne działania planowane są również w Polsce - dodaje.

Zmiany będą dotyczyły również samego asortymentu. Spółka zapowiada nawiązanie współpracy z nowymi markami oraz stworzenie kolekcji pod marką Bonami. Wejście w segment „private label” będzie stopniowe.

- Zmiany w zakresie asortymentu już się u nas rozpoczęły. Dodaliśmy marki, których życzyli sobie nasi klienci, i usunęliśmy te, które nie były dla nich aż tak atrakcyjne – mówimy tutaj o tysiącach produktów. W tym roku te zmiany będą jeszcze wyraźniejsze. Pogłębimy asortyment zgodnie z różnymi potrzebami naszych klientów, wprowadzimy nowe atrakcyjne marki, nowe kolekcje produktów oraz co-brandowe kolekcje, które powstaną przy współpracy z Bonami – zdradza Vopařil.

Planowane inwestycje i zmiany są istotne dla zapewnienia klientom komfortu zakupów i szybkiej dostawy. Tylko w 2019 r. w sklepie dokonano łącznie miliona zamówień, a średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła około 60 euro. Aż 60% ruchu na stronie pochodziło z mobile’a.

Bonami należy do grupy inwestycyjnej Miton – czeskiego funduszu VC specjalizującego się w branży e-commerce. W jego portfolio są też Twisto i GoOut.