Sklep internetowy www.lancerto.com notuje blisko 250 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie. Zdecydowana większość z nich korzysta z serwisu z telefonów komórkowych.

Nowa odsłona www.lancerto.com stanowi nie tylko wygodne narzędzie dokonywania zakupu, ale też kompendium wiedzy na temat mody i stylu.

Nadrzędną wartością LANCERTO jest dostarczenie klientowi najwyższej jakości produktu oraz usługi. Jednym z kluczowych doświadczeń klienta jest jego spotkanie z marką online Serwis istniejący od 2016 roku, pomimo dotychczasowych aktualizacji szaty graficznej i funkcjonalności, wymagał poważniejszej metamorfozy. Postawiliśmy sobie nowe cele wynikające z obserwacji rynku i zmieniających się trendów. Odczuwalna była potrzeba odświeżenia estetyki sklepu, ulepszenie jego użyteczności oraz jeszcze lepsze dopasowanie go do potrzeb konsumenta – komentuje Mariusz Serafin, Dyrektor marketingu i e-commerce LANCERTO.

Badanie potrzeb klientów

Przed rozpoczęciem prac przeprowadzono audyt, a w proces badawczy oprócz ekspertów zewnętrznych zaangażowanych było ponad 200 osób, w tym pracowników i klientów LANCERTO. Do badania zaproszono również osoby, które nigdy nie dokonały w LANCERTO zakupów.

Do serwisu zostały wpięte narzędzia do badania ruchu i zachowań klientów na całej ścieżce zakupowej. Efektem wielopoziomowych ankiet było zdefiniowanie konkretnych potrzeb - określono 90 etapów, w których klient wymaga poprowadzenia przez markę, by mogło dojść do realizacji zakupu. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie warsztatów z ekspertami z dziedziny UX.

Założenia i cele w e-commerce

Kluczowymi wyzwaniami z zakresu e-commerce okazały się być: poprawa doświadczeń związanych z zakupem, maksymalne uproszczenie ścieżki zakupowej i eliminacja barier, jakie napotykał po drodze klient. Istotne były również obszary dotyczące kształtowania wizerunku. Nowy projekt miał znacząco poprawiać wiarygodność marki, podkreślać jej wartość i pozycjonowanie w segmencie premium. Przedsięwzięciu przyświecała potrzeba podniesienia rozpoznawalności marki oraz podkreślenie polskich korzeni i designu, które wobec włosko brzmiącej nazwy, nie są dla klientów oczywiste.

Co zyskał użytkownik?

LANCERTO dokonało przebudowy serwisu, by klient łatwiej i bardziej intuicyjnie zapoznawał się z prezentowanym kontentem. Nowa strona ładuje się szybciej, jest przejrzysta i funkcjonalna. Wyeksponowano na niej zdjęcia i rozbudowano panel z filtrami, ułatwiający wyszukiwanie. Dodana została zupełnie nowa grupa kategorii – moda damska, co w konsekwencji doprowadziło do podziału całego kontentu na męski i damski.

Podejmowanie decyzji o wyborze produktu ułatwiają między innymi video prezentujące produkty na modelach w ruchu. Łatwiej dzięki temu wyobrazić sobie upatrzony element garderoby podczas użytkowania. Dopracowane tabele oraz usługa wirtualnego doradcy Fit Finder rozwieją wątpliwości związane z doborem rozmiaru.

Wprowadzone zmiany zaowocowały wzrostem konwersji oraz wartości koszyka zakupowego. Widoczny jest wzrost zaangażowania klientów. Nastąpił też spadek bounce rate – czyli liczby klientów „odbijających się” od serwisu bez finalizacji transakcji.

Mobile - tam są klienci

Obecnie liczba użytkowników robiących zakupy na www.lancerto.com poprzez urządzenia mobilne przewyższa liczbę użytkowników desktopowych. Dlatego też pełna responsywność oraz jak najwygodniejsze zakupy w kanale mobile były dla LANCERTO priorytetem przy zmianie serwisu. Użytkownicy mobile zyskali czytelniejszy przegląd oferty poprzez przejrzyste ułożenie ich w rzędach i wyeksponowanie filtrów. Z procesu decyzyjnego nie wybijają pojawiające się bannery – wkomponowano je w listę kategorii i produktów. Dla mniej zdecydowanych przeznaczona jest sekcja “Stylista rekomenduje” podpowiadająca stylizacje dopasowane do sylwetki lub okazji.

Blog i inspiracje

Nowy serwis LANCERTO nie tylko ułatwia same zakupy, ale dostarcza użytkownikom wartość dodaną w postaci rozwiniętej sekcji blogowej i inspiracyjnej. Rozbudowana strona główna pokazuje najważniejsze kategorie, lookbooki i zawiera dużo treści inspiracyjnych, porad dotyczących stylu etc. Atutem LANCERTO są kreatywne sesje zdjęciowe. Mocno wyeksponowane duże zdjęcia wraz z video, dobrze oddają charakter marki premium już przy pierwszym z nią kontakcie. Ruchoma prezentacja odzieży na modelach jest narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji osobom o mniejszej wyobraźni.

Cyfryzacja sklepów stacjonarnych

Przebudowie serwisu towarzyszyła cyfryzacja salonów stacjonarnych. Wszystkie salony zostały wyposażone w tablety, co pozwoliło na rozszerzenie sprzedaży stacjonarnej. Na żądanie klienta dostępny jest dziś każdy element oferty w dowolnym wariancie i rozmiarze. Obecnie aż 10% całej sprzedaży w salonach to sprzedaż towaru poprzez tablety.

LANCERTO to polska marka modowa założona w 2008 roku. Dysponuje sklepem online lancerto.com oraz ogólnopolską siecią salonów sprzedaży zlokalizowanych w największych miastach Polski.