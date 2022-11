E-sklep PGG bez węgla luzem i z nowymi godzinami sprzedaży

PGG zmieni godziny pracy sklep

Węgiel opałowy konfekcjonowany (paczkowany) oraz miały sprzedawane są codziennie od 16:00 do 17:00. "W przypadku dostępności kolejna partia towaru może zostać wystawiona na półkę sklepową o godz. 18:00" - podkreśla PGG.

PGG ostrzega przed oszustami

Polska Grupa Górnicza (PGG) informuje, że strony https://pgg-wegiel.info oraz https://pgg-wegiel.pl są fałszywe i nie mają nic wspólnego z jej internetowym sklepem. Jak wskazują w PGG, grafiki na tych stronach oraz widoczny asortyment, mogą wprowadzać w błąd. Są bowiem podobne do grafiki e-sklepu PGG. Oszuści bezprawnie wykorzystują także logo spółki. Ponadto podają również na tych stronach ceny takie, jak ceny surowca z kopalń Polskiej Grupy Górniczej. "Apelujemy, aby nie dokonywać wpłat za pośrednictwem tych stron, gdyż mogą Państwo stracić pieniądze. Prosimy o rozwagę w zakupach. Jednocześnie przypominamy, że właściwy adres sklepu PGG S.A. to https://sklep.pgg.pl" - zaznacza PGG.

Od początku tego roku sklep internetowy Polskiej Grupy Górniczej obsłużył ponad 300 tys. klientów, do których trafiło ponad milion ton węgla. W e-sklepie zarejestrowanych jest przeszło 800 tys. użytkowników. Podczas każdej sesji sprzedażowej węgla opałowego, we wtorki i czwartki, o zakup węgla stara się ok. 140 tys. klientów. Co tydzień PGG sprzedaje ok. 50 tys. ton węgla opałowego. Natomiast podczas sesji w poniedziałki, środy i piątki odbiorcom indywidualnym oferowane są miały energetyczne.