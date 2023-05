E-sklep PGG: Można kupować na raty

W dalszym ciągu klienci e-sklepu PGG mogą dokonać płatności za zakup węgla poprzez Szybkie Płatności oraz Przelew Tradycyjny.

Promocja w e-sklepie PGG

Przypomnijmy, że 4 maja w e-sklepie PGG uszyła promocja „Drugie tyle węgla, taniej o 400 zł/t”. Dzięki promocji klienci będą mogli zaoszczędzić nawet 2000 zł.

Promocja potrwa do końca czerwca 2023 r. lub do wyczerpania zapasu. PGG S.A. przeznaczy na promocję 300 tysięcy ton węgla. Nie obowiązują w niej limity, które stosowano wcześniej w e-sklepie lub na mocy ustawy. Węgiel kupimy w kilku prostych krokach. W e-sklepie będziemy mogli włożyć do koszyka od 1 do 5 ton wybranego towaru z zaznaczeniem, że chcemy wziąć udział w promocji. Automatycznie wystawione zostanie drugie zamówienie na taką samą ilość towaru. Zapłacimy za pierwsze zamówienie oraz 1 procent zaliczki za drugie i będziemy mogli odebrać pierwszy zakup w ciągu 30 dni. Po odbiorze otrzymamy w e-mailu link do drugiego, promocyjnego zamówienia. Klikniemy w link i kupimy węgiel w cenie niższej o 400 złotych za tonę. Będziemy mogli odebrać towar do 30 dni.