E-sklep PGG: Nowe zasady odbioru węgla

Warunkiem koniecznym odbioru węgla bez stosowania przegród jest posiadanie poprawnie wypełnionego nowego formularza pełnomocnictwa który dostępny jest do pobrania na stronie sklepu, w zakładce "aktualności".

Od 11 marca br. PGG umożliwiła klientom indywidualnym zakup 5 ton węgla luzem w sklepie internetowym spółki z odbiorem bezpośrednio od producenta, początkowo z kopalń Chwałowice i Ziemowit, a następnie Marcel. Do oferty sukcesywnie mają być dodawane kolejne kopalnie i nowe produkty, a od kwietnia dostępna ma być pełna oferta węgla opałowego z zakładów spółki.

"Poszerzyliśmy ofertę sprzedaży dla gospodarstw domowych, umożliwiając nabywanie węgla dla celów ogrzewania domów w dużo korzystniejszych cenach. Wojna na Ukrainie wywołuje działania o charakterze spekulacyjnym, skutkujące wysokimi cenami węgla pomimo tego, że nie zmienia się cena na kopalniach" - mówił niedawno z rozmowie z PAP prezes PGG Tomasz Rogala.

Możliwość kupna węgla luzem adresowana jest głównie do klientów mieszkających w dalszej odległości od kopalń PGG, którzy na co dzień nie mają możliwości bezpośredniego zaopatrywania się w kopalnianych punktach sprzedaży. Nowa partia towaru jest dodawana od poniedziałku do piątku o godzinie 18., aby dać wszystkim możliwość złożenia zamówienia w czasie po pracy.

Po złożeniu zamówienia nabywcy otrzymują pocztą elektroniczną potwierdzenie oraz informacje o terminie i warunkach odbioru. Termin odbioru jest każdorazowo ustalany indywidualnie bezpośrednio z odbiorcą lub wskazanym przez niego przewoźnikem.