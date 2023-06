E-sklep PGG przedłuża do końca lipca promocję "Drugie tyle węgla"

Zgodnie z regulaminem przedłużona o miesiąc promocja "Drugie tyle węgla" dobiegnie końca o północy 31 lipca albo po wyczerpaniu przeznaczonego do promocji wolumenu 300 tys. ton węgla.

Jak przypomniała PGG, w ramach promocji "Drugie tyle węgla" w sklepie internetowym PGG S.A. kupić można w dwóch równych ilościowo zamówieniach łącznie od 2 do 10 ton dowolnego sortymentu węgla. Wtedy pierwsze zamówienie jest pełnopłatne, a cena drugiego zostaje obniżona o 400 zł na tonie. Do promocji nie stosują się limity zakupowe i ograniczenia, można łączyć ją z innymi obniżkami cen w e-sklepie, np. z trwającą do końca lipca promocją na grube węgle rybnickie - w cenie 1100 zł na tonie. Także do końca lipca obowiązywać będzie gwarancja darmowego transportu z kopalni do dowolnie wybranego składu Kwalifikowanego Dostawcy Węgla (KDW).

Dodatkowo od poniedziałku 3 lipca 2023 r. obniżona zostanie cena sortymentu kostka z ruchu Ziemowit - produkt ten będzie kosztował 1370 zł za tonę, a zatem o 100 zł na tonie taniej od pozostałych węgli grubych w kopalniach Piast-Ziemowit, Staszic-Wujek, Mysłowice-Wesoła i Sośnica - poinformowała spółka.

Natomiast do środy 5 lipca sklep internetowy PGG w ramach promocji "Drugie tyle węgla" umożliwi również opłacenie i odebranie obu zamówień na węgiel jednym połączonym transportem ze składu KDW na terenie Polski do domu klienta.