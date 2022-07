E-sklep PGG: Zmiana godzin załadunku węgla

Polska Grupa Górnicza poinformowała konsumentów, że pod koniec lipca zmieniono godziny załadunku węgla kupionego w esklepie PGG.

- Od dnia 26.07.2022r załadunek asortymentu Groszek II Wesoła w Kopalni Mysłowice- Wesoła odbywać się będzie od godziny 11:00 do 6:00 dnia następnego. Od dnia 02.08.2022r do odwołania proces załadunku sortymentu Groszek II Wesoła będzie prowadzony od godziny 14:00 do 6:00 rano - podaje PGG.

W związku z ogromnym zainteresowaniem towarem sprzedawanym w sklepie internetowym Polska Grupa Górnicza S.A. wprowadziła od 11.03.2022 roku, łączny limit zakupowy wynoszący 5 ton. Limit dotyczy łącznie wszystkich nabytych przez klienta sortymentów dostępnych w sklepie w okresie 12 miesięcy.

Towar jest umieszczany w esklepie we wtorki i czwartki od godziny 16.00 i dostępny jest do wyczerpania zapasu.