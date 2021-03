E-sklep Pora na Pola z dostawami od Everli

fot. Pora na Pola

Rzemieślnicze produkty z e-sklepu Pora na Pola dostarczy Everli. To wynik umowy zawartej przez obie platformy e-grocery. Firma zmienia model logistyczny, oferując dostawy żywności na co dzień, a nie dwa razy w tygodniu jak dotychczas.

Od kwietnia br. produkty z e-sklepu poranapola.pl będzie można zamówić przez stronę internetową oraz aplikację Everli codziennie, na wybraną przez siebie godzinę. Usługa początkowo ruszy na terenie Warszawy, a docelowo obejmie kilkanaście lokalizacji w kraju.

– Współpraca z Everli jest dla Pora na Pola dużym krokiem naprzód. Po pierwsze, pojawimy się w serwisie dostępnym dla bardzo dużej grupy klientów, którzy robią zakupy spożywcze online. Po drugie, zgodnie z naszą strategią zmieniamy model logistyczny z dostaw dwa razy w tygodniu na dostępność naszej rzemieślniczej oferty, na co dzień. Po trzecie, pozyskujemy partnera w kilkudziesięciu miastach. To współgra z naszymi planami związanymi z otwieraniem hubów logistycznych w największych ośrodkach w kraju – mówi prezes Pora na Pola SA.

Everli działa w 23 miastach Polski. Do tej pory w ofercie Everli znajdowały się produkty z wyłącznie stacjonarnych sieci handlowych: Carrefour, Kaufland, Lidl, Auchan, Biedronka i Spar. Firma Pora na Pola będzie pierwszym sklepem e-commerce na platformie.

– Stale szukamy nowych możliwości, aby nasza oferta była jeszcze bardziej atrakcyjna. To nasza pierwsza współpraca z e-commercem, stąd przygotowania trwały nieco dłużej. Chcieliśmy mieć pewność, że wszystkie procesy będą dopracowane – wyjaśnia Anna Podkowińska-Tretyn, dyrektor generalna Everli Poland.

W 2020 roku firma zrealizowała około 10 tysięcy zamówień i dostarczyła ponad 165 tysięcy produktów. Przychody spółki przekroczyły 2,5 mln zł i wzrosły o ponad 500% wobec roku poprzedniego. – Jeszcze przed zamknięciem pierwszego kwartału 2021 mogę zdradzić, że nadal notujemy dużą dynamikę. Jest to około trzykrotny wzrost przychodów rok do roku, a przed nami jeszcze okres zamówień świątecznych – zapowiada prezes Pora na Pola.

Spółkę Pora na Pola założył Adrian Piwko, który na początku produkty od rolników i rzemieślników kupował dla siebie. Obecnie spółka ma na koncie już dwie rundy finansowania społecznościowego, w ramach których zgromadziła ponad 1,16 mln zł od 1000 inwestorów.

Obecnie na platformie crowdfundingu inwestycyjnego Crowdway.pl promowana jest trzecia emisja akcji Pora na Pola. Spółka chce pozyskać do 2,61 mln zł na akcelerację biznesu. W 2023 roku planuje debiut na NewConnect. Do tego czasu przychody mają rosnąć o ponad 150% rocznie.

W planie ma zmianę cyklu logistycznego z tygodniowego na dzienny. Pomoże w tym otwarcie otwieranie lokalnych magazynów w całym kraju. Firma kończy prace nad algorytmem predykcji koszyka – projektem B+R dofinansowanym dotacją UE w kwocie blisko 0,5 mln zł. Wyniki prac pozwolą spółce rozwinąć sprzedaż w modelu subskrypcyjnym. Pora na Pola zamierza przygotować też kolejny algorytm do prognozowania popytu na poszczególne produkty, by ułatwić planowanie dostaw.