E-sklep sieci Tesco przeżywa oblężenie. Sieć angażuje do pomocy taksówki

fot. za tesco.pl

W związku z bardzo dużą liczbą zamówień sieć Tesco połączyła siły z firmami Free Now oraz 99Rent.

Dzięki tej współpracy sieć będzie mogła dostarczyć jeszcze więcej zamówień.

- Pracownicy Tesco oraz kierowcy Free Now i 99Rent dołożą wszelkich starań, aby Wasze zakupy dotarły do Was jak najszybciej. Wspólnie możemy więcej - komunikuje sieć.

Przeczytaj także: Prezydent Częstochowy wnioskuje o zmianę sposobu ograniczania liczby klientów sklepów

Usługa dowozu jest świadczona przez kierowców taksówek lub wypożyczalni samochodów, nie przez Tesco.

- Cena usługi jest obliczana indywidualnie dla każdej dostawy, jako suma kwoty bazowej 6 zł oraz kosztu przejazdu każdego kilometra od sklepu realizującego zamówienie do miejsca dostawy w wysokości 1,90 zł za kilometr - czytamy w regulaminie usługi.

Przypomnijmy, że aby sprostać oczekiwaniom klientów, sieć w ostatnim czasie zatrudniło tymczasowo 650 osób. Detalista nie wyklucza kolejnych rekrutacji. Pracownicy zostali zatrudnieni przy codziennej obsłudze sklepów, dostaw i zamówień internetowych.