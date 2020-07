E-sklepy spożywcze na fali. Wzrost zainteresowania zakupami o 715 proc.

7 na 10 Polaków deklaruje, że kupuje w sieci, fot. mat. pras.

Pandemia koronawirusa pozytywnie wpłynęła na rozwój e-commerce. W jej trakcie aż o 11% wzrosła liczba osób kupujących online i obecnie 7 na 10 Polaków deklaruje, że robi zakupy w Internecie. Jak wynika z analizy ExpertSender największym wzrostem zainteresowania wśród kupujących - aż o 715 proc. - cieszyły się sklepy spożywcze.

Pandemia wpłynęła na to, jak i gdzie Polacy robią zakupy. W 2019 roku 62% osób deklarowało, że kupuje w Internecie, natomiast obecnie jest to 73%. Dlatego pod koniec bieżącego roku można się spodziewać znacznie większego wzrostu wartości branży rok do roku, niż przewidywane wcześniej 18%. Z analizy wynika też, że w Internecie zainteresowanie sprzedażą i kupowaniem online było w marcu o 50%, a w kwietniu aż o 111% większe, niż w styczniu 2020.

Po tak dużym wzroście popularności sklepów online przyszła kolej na automatyzację e-commerce’u, która była wymieniana i wyszukiwana w Internecie o 195% częściej niż jeszcze na początku tego roku.

Kolejną kwestią jest zastosowanie big data, zainteresowanie w Internecie frazą: analiza danych również wzrosło. W marcu ten temat był wspominany 3 razy częściej, niż w styczniu.

W tym czasie sprzedający online chcąc przyciągnąć jeszcze większą liczbę klientów skupili się na e-mail marketingu, personalizacji wiadomości i programach lojalnościowych. Wzrost zainteresowania tymi tematami wynosi kolejno: 377%, 157% i 77%.