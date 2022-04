E-sklepy tracą 40 proc. sprzedaży przed Wielkanocą

Jednak najlepiej przygotowane sklepy internetowe nie tylko utrzymają swoją sprzedaż, ale też zdobędą nowych klientów.

Święta Bożego Narodzenia to czas żniw dla sklepów z wielu branż. Dodatkowo ten okres świąteczny poprzedzony jest przecenami z okazji Czarnego Piątku, Cyber Monday, a kończy się noworocznymi wyprzedażami. Moment obniżek, który trwa od listopada do niemal końca stycznia, przykuwa uwagę konsumentów, ale też drenuje ich portfele.

Okres świąt wielkanocnych może służyć odpoczynkowi po szale zakupowym. Tym bardziej, że wkrótce jest majówka, na którą chętnie wyjeżdżamy i potrzebujemy większych zakupów, zbliżają się też wakacje.

Do tego sytuacja gospodarcza nie zachęca, a szalejąca inflacja sprawia, że pieniędzy na zakupy mamy mniej. Efekt? Według badania przeprowadzonego dla Polskiej Agencji Prasowej aż 64% Polaków ograniczy swoje wydatki na święta Wielkiej Nocy względem poprzedniego roku i prawie jedna trzecia wyda mniej niż 200 złotych.

Potwierdzają to analizy Agencja.com, która świadczy usługi marketingowe firmom z branży e-commerce oraz startupom. Według niej sprzedaż w e-commerce w okresie wielkanocnym w 2021 roku była aż o 40% mniejsza niż w czasie ją poprzedzającym i zaraz po niej. Koszt reklamy kliknięcia nią jest za to droższy. 12 milionów “kliknięć” w reklamy, które stworzyła Agencja.com dla swoich klientów to koszt ponad 15 mln złotych.

Święta są jedne, ale tradycji jest wiele

Sezon wielkanocny dla działów kreacji jest trudniejszy, bo znacznie krótszy od grudniowych świąt. Wtedy ozdoby świąteczne, specjalnie dopasowany layout strony, nikogo nie dziwi, gdy pojawia się na stronie przez nawet kilka tygodni. Nastrój świąt jest też nieco inny, sprzyja spowolnieniu działań, zimowym urlopom, a święta wielkanocne dla większości osób oznaczają zaledwie jeden dzień więcej wolnego od pracy i innych obowiązków.