E-sprzedawcy spodziewają się rekordowych wyników

W te święta planujemy wydać ponad 200 zł więcej niż rok wcześniej. Tę nadwyżkę przeznaczymy głównie jedzenie i picie oraz podróże w okresie okołoświątecznym. Przyczyn zwiększonego budżetu należy doszukiwać się we wzroście cen, jeżeli chcemy kupić te same produkty co rok wcześniej, musimy wydać więcej - wyjaśnia Anita Bielańska, dyrektor w dziale Konsultingu, liderka Consumer Industry w Deloitte.

53 proc. Polaków, myśląc o bożonarodzeniowych wydatkach, planuje zakupy w sklepach stacjonarnych, zaś 47 proc. z nich wybiera online. W sklepach stacjonarnych kupujemy przede wszystkim żywność i napoje, tak deklaruje aż 85 proc. ankietowanych, jedynie 15 proc. skorzysta z oferty dostępnej online. Na zakupy przez Internet najczęściej decydujemy się w przypadku organizacji podróży i czasu wolnego (71 proc.). W porównaniu z rokiem poprzednim zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem wzrosło o 55 proc. Chętnie także korzystamy z e-commerce przy wyborze akcesoriów elektronicznych (64 proc.) czy prezentów związanych z hobby (63 proc.). Popularnością w Internecie cieszą się również karty prezentowe oraz zabiegi zdrowotne i kosmetyczne (60 proc. i 58 proc.).

Po dobra luksusowe w sieci sięgnie 51 proc. Polaków. Tam też często szukamy kosmetyków i perfum oraz odzieży i obuwia (47 proc.). Karmy i produkty dla zwierząt, a także meble i dodatki do domu kupuje online już 45 proc.

- W tym roku już prawie połowa świątecznego budżetu zostanie wydana online. Rok temu było to 42 proc. Niezmiennie Polacy zdecydowanie wolą kupować żywność stacjonarnie, co deklaruje 85 proc. badanych. Podobnie było w roku poprzednim, kiedy taką odpowiedź wskazało 83 proc. Z drugiej strony przy wyborze elektroniki i realizacji hobby coraz chętniej zakupy dokonujemy online. W porównaniu do roku poprzedniego widoczny jest wzrost na poziomie kolejno 7 proc. i 12 proc. Kosmetyki, odzież i dobra luksusowe kupujemy równie chętnie w obu kanałach sprzedaży - mówi Bartek Bobczyński, dyrektor, Deloitte Digital.

Nadal preferowanym sposobem płatności za zakupy świąteczne jest gotówka (30 proc.). W Internecie największym zaufaniem cieszą się płatności kartą debetową i kredytową (kolejno 15 proc. i 13 proc.), e-przelew (14 proc.) i BLIK (12 proc.). Płatności online w równym stopniu są chętnie wybierane zarówno przez osoby młodsze i starsze, te zamożniejsze i te z mniejszy budżetem. Wskazuje to na coraz większą powszechność płatności online - mówi Bartek Bobczyński.