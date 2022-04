eBay chce się znaleźć w TOP 3 platform e-commerce w Polsce

Klienci z Polski mogą już korzystać z nowej odsłony serwisu eBay.pl. Firma wprowadza funkcję automatycznego tłumaczenia ofert na język polski, co ma ułatwić przepływ informacji pomiędzy kupującym i sprzedającym.

Obecnie portfolio eBay.pl obejmuje około 1,4 mld ofert. Platforma zapowiada, że jest to dopiero początek zmian, jakie planowane są na polskim rynku.



eBay zmienia sposób działania w Polsce. Do tej pory większość globalnego katalogu produktów nie była dostępna w języku polskim. Według badań prowadzonych przez platformę, okazało się, że bariera językowa stanowiła istotny czynnik uniemożliwiający wielu osobom korzystanie z serwisu. Firma postanowiła sięgnąć po unikalne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, które sprawnie przetłumaczą treści widniejące na stronie, uwzględniając przy tym unikalność i złożoność polskiego języka. Ułatwi to użytkownikom przeszukiwanie ofert oraz umożliwi kontakt w języku polskim na linii sprzedawca – kupujący.

Pierwsza z wielu zmian

- Nasza platforma jest już w Polsce od kilku lat, ale teraz będzie to dla nas nowe otwarcie i zaledwie pierwszy krok rozwojowy na tym rynku. Tłumaczenie ofert na język polski stanowiło dla nas duże wyzwanie. Zmiana języka implikuje również inne rzeczy. Polacy będą mieli teraz dostęp w swoim własnym języku do portfolio dużych sprzedawców m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii, co ułatwi również kwestie logistyczne dla klientów - mówi Paolo Levoni, Senior Director EU Cross Border Trade.

Ambitne plany - eBay.pl w TOP3 w Polsce

Przedstawiciele firmy podkreślają, że rozwój platformy w Polsce będzie stopniowy, a nowe funkcjonalności będą wprowadzane na podstawie analiz zachowań konsumentów. Taką strategię eBay realizował już wcześniej na wielu innych rynkach europejskich.



- Podobnie jak na innych rynkach, będziemy przyglądać się preferencjom lokalnych odbiorców i dostosowywać nasze operacje do ich wymagań. W głównej mierze stawiamy na rozwój funkcjonalności aplikacji mobilnej, gdyż nasze analizy pokazały, że Polacy w większości kupują właśnie przy pomocy tego narzędzia. Jeżeli pojawi się taka potrzeba, nawiążemy współpracę z operatorami logistycznymi, rozszerzymy opcje płatności o kolejne systemy lub wzbogacimy programy lojalnościowe. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sprzedawcami i im będziemy rekomendować odpowiednie rozwiązania, by mogli rozwijać swój biznes dzięki platformie eBay.pl. Naszym celem jest stanie się jedną z ulubionych platform zakupowych Polaków w najbliższych latach. Celujemy w TOP3 największych platform e-commerce w Polsce - dodaje Paolo Levoni.

Kampania na polskim rynku

W związku z nowym otwarciem w Polsce, eBay przygotował kampanię promocyjną pt. Bierz najlepsze ze świata, skoncentrowaną głównie na działaniach online. Firma prowadzi również działania w mediach lifestyle, technologicznych oraz współpracuje z blogerami na platformie YouTube oraz TikTok.