1 stycznia 2023 roku w Niemczech weszła w życie ustawa, która nakazuje marketplace zgłaszać swoich sprzedawców do Urzędu Skarbowego.

Okazjonalna sprzedaż na marketplace nie musi być zgłaszana do fiskusu. Wyjątek stanowią te sprzedaże, których wartość przekracza 2 tys. euro.

Niezależnie od tego, czy chodzi o używane meble, samochody czy telefony komórkowe: na internetowych giełdach ogłoszeń Ebay i Ebay rzeczy lubią przechodzić z jednej ręki do drugiej. Szczególnie w czasie pandemii koronawirusa , kiedy sklepy musiały pozostać zamknięte, rozkwitł prywatny biznes oparty na zasadzie second-handu.

Na pierwszy rzut oka nie ma nic do zarzucenia: człowiek nie potrzebuje już czegoś ze swojego gospodarstwa domowego i sprzedaje to dalej. Wygrana dla obu stron. I niezły dodatkowy dochód dla każdego, kto nadal chce zamienić swoje znaleziska w piwnicy lub na strychu na trochę pieniędzy. Od tego roku czekają na użytkowników marketplace pewne zmiany.

Ebay przesyła teraz dane do urzędu skarbowego – co sprzedawcy powinni wiedzieć?/shutterstock

Nowe prawo: fiskusowi do tej pory brakowało przejrzystości w transakcjach na Ebay

Ze względu na brak przejrzystości Bundestag przyjął odpowiedni projekt ustawy w listopadzie 2022 r., który wszedł w życie 1 stycznia 2023 r. W związku z tym portale internetowe, takie jak Ebay, Etsy czy Vinted, w przyszłości będą musiały zgłaszać swoich sprzedawców do urzędu skarbowego. Nowa ustawa ma zapobiegać oszustwom i eliminować "dzikie" działalności gospodarcze, które czasami generują znaczące przychody.

Co oznacza nowa ustawa dla użytkowników marketplace?

Każdy, kto okazjonalnie sprzedaje używane przedmioty na eBayu lub ogłoszeniach eBay, nie musi iść do Urzędu Skarbowego; i nie jest przekazywana władzom przez operatorów. Przekazywana jest tylko sprzedaż używana na dużą skalę. Urząd Skarbowy zostanie poinformowany, jeśli dana osoba dokona co najmniej 30 sprzedaży rocznie. Chyba, że obrót przekracza 2000 euro, portal musi zgłosić transakcję; nawet jeśli jest to jedyna sprzedaż użytkownika w ciągu roku.