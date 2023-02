eBay: Sprzęt turystyczny i kempingowy poszukiwany jak nigdy dotąd

Przedmioty te są obecnie bardziej poszukiwane niż kiedykolwiek

Ebay podaje, że szczytowy okres sprzedaży namiotów, kuchenek kempingowych i podobnych towarów przypada zazwyczaj między marcem a wrześniem. Obecnie obserwuje się jednak wiele wartości odstających. Popyt na przykład na następujące produkty znacznie wzrósł:

Reflektory +200 procent powyżej średniej rocznej,

Zapalniczki kempingowe i stal ogniowa +80 procent,

Piły kempingowe i plandeki kempingowe po około +50 procent ,

Paracordy, torby biwakowe i śpiwory +30 procent.

Wartości przedstawiają procentowe odchylenie popytu na rynku w stosunku do średniej rocznej dla 2022 roku. Dane zostały zakwestionowane w okresie od 5 listopada 2022 roku do 23 stycznia 2023 roku.

Moda na survival

Jak to często bywa, wysoki popyt można przypisać pewnym formatom mediów, które w ostatnich tygodniach miały ogromny napływ. Takie efekty konsumpcji znane są już z seriali Netflixa, takich jak „Stranger Things” czy „Dahmer – Monster: The Story of Jeffrey Dahmer”. Tym razem mówi się, że za szum w dużej mierze odpowiada YouTuber: Fritz Meinecke ze swoim formatem „7 vs. Wild”.

Reality show śledzi losy siedmiu osób, które muszą samotnie przetrwać w dziczy, mając jedynie ubrania i siedem wybranych wcześniej elementów wyposażenia. Producent Meinecke prowadzi obecnie cotygodniowe listy przebojów YouTube , ma 2,75 miliona obserwujących i osiąga średnio 4,97 miliona wyświetleń pięć dni po przesłaniu nowego filmu. Same klipy 7 vs. Wild Season 2 otrzymałyby do 12 milionów wyświetleń każdy w ciągu ostatnich kilku tygodni. Nawiasem mówiąc, prowadzi też własny sklep internetowy z gadżetami – dodatkowy dochód, który często spotyka się wśród youtuberów.